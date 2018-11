Uomini e Donne | Ursula volta pagina con un altro cavaliere | la reazione di Sossio

Uomini e Donne - Tina Cipollari perde il controllo e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L'opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani ...

Ascolti tv pomeriggio - 12 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova settimana e nuova sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 novembre 2018? Chi ha vinto fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi? Pare impossibile battere la regina di Canale 5, ma le due avversarie continuano, nonostante le numerose sconfitte, ad impegnarsi per raggiungere il loro obiettivo. Ecco cosa è successo nelle nuove puntate delle tre trasmissioni e ...

Uomini e donne - Gemma Galgani sputtana Rocco Fredella : 'Sei falso - mi prendi in giro' : 'Sei solo un falso che ha preso in giro tutti'. Con questo clima di alta tensione inizia il confronto tra Gemma Galgani e il suo cavaliere Rocco Fredella a Uomini e donne di Maria De Filippi . La dama ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio fa un tranello a Ursula : Sossio Aruta fa un dispetto a Ursula Bennardo a Uomini e Donne Ancora ripicche a Uomini e Donne. Il Trono Over tornerà in onda oggi pomeriggio su Canale5 a partire dalle 14.45. L’appuntamento del martedì proporrà la seconda parte del segmento senior della trasmissione condotta da Maria De Filippi, centrata ieri su Gemma Galgani. Oggi in puntata si parlerà invece di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La dama pugliese sembrerà decisa a ...

Uomini e Donne oggi : volano bicchiere d’acqua al Trono Over : oggi Uomini e Donne: Tina e Gemma continuano a discutere, Luisa tira un bicchiere a Sebastiano Nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne questo pomeriggio sempre su Canale 5. Dopo aver parlato di Armando, Ursula e Noemi, il cavaliere ha chiesto di ballare con l’ex fiamma di Sossio Aruta. Mentre tutti i protagonisti […] L'articolo Uomini e Donne oggi: volano bicchiere d’acqua al Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Gianni Sperti replica a Mara Fasone : "Ho detto la verità - assumiti le tue responsabilità" : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'intervista di Mara Fasone in cui, dopo l'abbandono del suo trono, si lasciava andare ad uno sfogo nelle pagine del magazine di Uomini e Donne. Fra le dichiarazioni rilasciate, anche una smentita rivolta a Gianni Sperti che l'ha accusata di vedersi ancora con il suo ex fidanzato, lei replicò: "Le sue accuse non reggono perchè la redazione, e lo ribadisco ancora una volta, sapeva tutto. Non ho ...

Uomini E Donne : Ursula adesso frequenta un altro uomo e Sossio non la prende bene. Guarda il VIDEO : Ursula Bennardo, ex fidanzata del calciatore napoletano Sossio Aruta, volta definitivamente pagina. La bella dama sta infatti frequentando un nuovo cavaliere all’interno del programma Uomini e Donne: “Continua a fare spettacolo senza me, tanto... L'articolo Uomini E Donne: Ursula adesso frequenta un altro uomo e Sossio non la prende bene. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mara Fasone risponde a Gianni Sperti : dopo Uomini e Donne è ancora guerra! : Mara Fasone – Gianni Sperti: nuovo scontro dopo Uomini e Donne Mara Fasone di Uomini e Donne continua a essere la protagonista degli ultimi gossip nonostante abbia lasciato il trono. Ha motivato la sua scelta, dicendo che ha dovuto concludere prematuramente l’esperienza per via dei duri attacchi ricevuti gratuitamente durante le puntate. Non riusciva più […] L'articolo Mara Fasone risponde a Gianni Sperti: dopo Uomini e Donne è ...

Uomini e Donne anticipazioni - Luigi : Irene e le foto eliminate - tutta la verità : anticipazioni Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: Irene cancella foto e persone da Instagram, spunta la verità La corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano è arrivata in studio da pochissimo tempo e già è finita al centro dell’attenzione. La giovanissima ragazza ha catturato l’attenzione di tutti, in primis di Luigi Mastroianni. Il tronista ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Luigi: Irene e le foto ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/11 : Come di consueto la puntata di lunedì del Trono Over di Uomini e Donne inizia con lo sfogo di Gemma con la redazione. La bionda torinese è convinta che Rocco l’abbia presa in giro ma allo stesso tempo è rimasta anche molto contenta dell’arrivo di Paolo e della sua dolcezza. Gemma arriva in studio e inizia un breve confronto con Rocco, che rivela di aver cercato di contattarla durante la settimana e che lei una volta gli ha fatto ...