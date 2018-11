Uomini e donne | Sebastiano insulta Luisa | ' Si è concessa dopo 20 secondi' Caos in

Christopher Lambert sposa l'ex tronista di Uomini e Donne Camilla : Camilla Ferranti e Christopher Lambert erano già stati pizzicati insieme, ma non sembrava che la coppia fosse pronta a fare sul serio. E invece... c'è aria di matrimonio . Stando a quanto rivelano i ...

Uomini e Donne - trono over : Luisa attacca Sebastiano | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Anche oggi la puntata è stata molto accesa. In studio c’è stata una nuova lite tra Luisa e Sebastiano. La dama nella scorsa puntata schiaffeggiò il cavaliere del trono over. La scena ha fatto il giro del web. Anche oggi i due hanno avuto una forte discussione, dovuta al loro passato burrascoso. Sebastiano attacca la sua ex uscente di essersi concessa in ...

Uomini E Donne : il Trono Over - con la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto : Uomini e Donne è diventato il regno del possibile televisivo. Il programma ideato da Maria De Filippi, che intrattiene gli italiani nel primo pomeriggio da più di dieci anni, non smette di regalare momenti... L'articolo Uomini E Donne: il Trono Over, con la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne diretta trono over puntata 13 novembre 2018 : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, David, Gianluca, Marco, Valentina, Rocco e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne diretta ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari perde il controllo : mette le mani addosso a Gemma e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L’opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra la dama torinese e Rocco, nella quale è intervenuta anche la vamp in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari – sentendo la Galgani che l’intimava a ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi e la verità su Giorgio e Gemma : Uomini e Donne: Giorgio Manetti parla di Gemma Galgani e Maria De Filippi In un’intervista uscita oggi su DiPiùTv, l’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha deciso di rompere il silenzio sul suo allontanamento (a quanto pare volontario) dal programma, svelando tutta la verità su Gemma Galgani e parlando, inoltre, della padrona di casa Maria De Filippi. Proprio sulla regina del seguitissimo programma pomeridiano di Canale 5, ...

Rissa a Uomini e Donne - Tina e Gemma vengono alle mani : Che Tina Cipollari e Gemma Galgani non siano ottime amiche questo è un dato di fatto e ormai non si può più fare niente per portarle sulla 'retta via'. Di durissimi botta e risposta fra loro due il ...

Uomini e Donne anticipazioni : GIANNI SPERTI risponde alle accuse di MARA FASONE : È guerra “social” tra l’opinionista di Uomini e Donne GIANNI SPERTI e l’ex tronista MARA FASONE. Quest’ultima, tramite le pagine del magazine dedicato al dating show condotto da Maria De Filippi, ha accusato l’uomo di avere influenzato il suo percorso dando vita ad una serie di polemiche tese a screditare la sua sincerità, motivo per il quale ha scelto poi di abbandonare il trono e i suoi corteggiatori. La ...

Uomini e Donne - Ursula volta pagina con un altro cavaliere : la reazione di Sossio : Al trono over di Uomini e Donne succede di tutto. E ora che sono tornati Ursula Bernardo e Sossio Aruta, occhi puntati sulla ex coppia che è definitivamente naufragata dopo Temptation Island Vip. Il “reality dei sentimenti” condotto da Simona Ventura ha dato la botta di grazia alla storia tra la dama e il cavaliere ed ex calciatore di Campioni, che già scricchiolava. Più volte ospiti nello studio di Maria De Filippi che li ha fatti incontrare la ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari perde il controllo e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L'opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari dà una ginocchiata nelle parti basse a Gianni Sperti : La puntata di Uomini e Donne di lunedì 12 novembre è stata piuttosto movimentata. Ne sa qualcosa Gianni Sperti che si è beccato una ginocchiata nelle parti basse da parte di Tina Cipollari. Tutto è nato da una discussione tra Gemma Galgani e Rocco, nella quale è intervenuta anche la storica opinionista. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche quando la Cipollari ha perso il controllo è si è scagliata contro Gemma che la intimava di ...

Ascolti tv pomeriggio - 12 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova settimana e nuova sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 novembre 2018? Chi ha vinto fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi? Pare impossibile battere la regina di Canale 5, ma le due avversarie continuano, nonostante le numerose sconfitte, ad impegnarsi per raggiungere il loro obiettivo. Ecco cosa è successo nelle nuove puntate delle tre trasmissioni e ...

Uomini e donne - Gemma Galgani sputtana Rocco Fredella : 'Sei falso - mi prendi in giro' : 'Sei solo un falso che ha preso in giro tutti'. Con questo clima di alta tensione inizia il confronto tra Gemma Galgani e il suo cavaliere Rocco Fredella a Uomini e donne di Maria De Filippi . La dama ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari perde il controllo e dà un calcio a Gianni Sperti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L'opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani ...