UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2018

Giuliano de’ Medici : il prodigo fratello di Lorenzo il Magnifico e la sua sfortUNAta storia di vita e di morte : Giuliano di Piero de’ Medici, nato a Firenze il 28 ottobre 1453, era il fratello di Lorenzo il Magnifico. Era dunque il secondogenito di Piero il Gottoso e Lucrezia Tornabuoni. La sua educazione, come quella del fratello Lorenzo, fu di natura prettamente umanistica, come si usava all’epoca, ma anche orientata agli affari politici e finanziari. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1469, si ritrovò insieme al fratello Lorenzo a capo ...

Chiara Ferragni mamma triste su Instagram : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è UNA lezione di vita : Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme: «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lei è spesso via per lavoro e...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Antonito e Lolita - la coppia è ufficiale : I fan spagnoli hanno creato addirittura un hashtag, #ANTOLITA, da dedicare alla nuova coppia nata nelle trame della soap.

Chiara Ferragni mamma triste : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è UNA lezione di vita : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme. Lei è spesso via per lavoro e il suo...

UNA VITA Anticipazioni 14 novembre 2018 : Blanca e Samuel si baciano per la prima volta mentre Leonor e Pablo progettano di partire per il loro viaggio e di avere un bambino.

Michelle Obama : «Barack si accese una sigaretta e pensai : sarà solo il mio stagista» UNA VITA insieme - Le sue frasi : L’incontro con l’ex presidente Usa nello studio legale, i racconti, le risate. Ma la futura first lady era sicura: «Non ci sarebbe mai uscita»

UNA VITA Anticipazioni 13 novembre 2018 : Ursula nuova proprietaria di casa Sotelo : Ursula è la nuova proprietaria di casa Sotelo. La Dicenta sta ormai spadroneggiando su tutta Calle Acacias ma all'improvviso qualcosa scuote letteralmente il quartiere.

UNA VITA anticipazioni : CARMEN dovrà uccidere per conto di URSULA? : Nelle puntate di Una Vita trasmesse di recente su Canale 5, CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco) è diventata la domestica della terribile Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro): quest’ultima ha preso infatti possesso dell’appartamento che apparteneva alla defunta Cayetana (Sara Miquel) e ha chiesto con successo all’inserviente di restare al suo servizio. Questo strano “rapporto” caratterizzerà i prossimi eventi della ...

UNA pubblicazione recente indica che la somministrazione di vitamina D non ha effetti significativi sulla salute dell’osso : Nella letteratura scientifica si continuano ad alternare pubblicazioni che valorizzano o che mettono in dubbio l’utilità della somministrazione della vitamina D per varie condizioni patologiche. Una metanalisi recente suggerirebbe che la somministrazione di integratori a base di vitamina D non previene le fratture e le cadute e non ha effetti clinici significativi sulla densità minerale ossea. Future verifiche dovranno confermare tali ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Mentre sta per iniziare la processione della Vergine dei miracoli, c’è una forte scossa di terremoto. Samuel si ferisce per salvare Blanca, Simon eVITA che un balcone cada in testa ad Arturo, Antoñito salva Lolita. Pablo rimane schiacciato dal soffitto in casa del colonnello e chiede aiuto; dalle scale si presenta Ursula, gongolante nel vederlo… Gli ...

UNA VITA anticipazioni - puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : che disastro ad Acacias! : Ad Acacias un violento terremoto riempirà di dolore gli abitanti. Molti saranno i feriti ed i morti. Le mura degli edifici crolleranno, insomma dopo varie epidemie uno sisma metterà a soqquadro nuovamente il ricco quartiere spagnolo. Scendiamo nei particolari, scoprendo le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap iberica Una Vita dal 19 al 23 novembre 2018. Una Vita, anticipazioni: Pablo scompare Parecchie epidemie mortali hanno ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Blanca si confida con Diego : Tra Blanca e il cognato l'attrazione è chiara, i due entrano in grande confidenza e si confidano: Blanca racconterà a Diego la triste storia della sua amica Marion.

UNA VITA anticipazioni : VICTOR licenzia ANTOÑITO dalla pasticceria : Il giovane ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) continuerà a combinare guai nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza, il figlio di Ramon (Juanma Navas) verrà assunto a La Deliciosa dal “cognato” VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) ma il suo nuovo impiego non durerà a lungo. Scopriamo insieme il perché… Stando alle anticipazioni, tutto avrà inizio quando Ramon, stanco ...

Annagrazia Calabria - il ribaltone in Forza Italia : per lei UNA nuova vita - chi prende il suo posto : ... sostiene con Forza la Bernini, presidente dei senatori azzurri, a cui si deve la scoperta politica del neo eletto. E che quella di Cavedagna sia una scelta inclusiva e non divisiva, proiettata verso ...