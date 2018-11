Una Vita anticipazioni | CARMEN dovrà uccidere per conto di URSULA?

Una Vita Anticipazioni 13 novembre 2018 : Ursula nuova proprietaria di casa Sotelo : Ursula è la nuova proprietaria di casa Sotelo. La Dicenta sta ormai spadroneggiando su tutta Calle Acacias ma all'improvviso qualcosa scuote letteralmente il quartiere.

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Mentre sta per iniziare la processione della Vergine dei miracoli, c’è una forte scossa di terremoto. Samuel si ferisce per salvare Blanca, Simon eVITA che un balcone cada in testa ad Arturo, Antoñito salva Lolita. Pablo rimane schiacciato dal soffitto in casa del colonnello e chiede aiuto; dalle scale si presenta Ursula, gongolante nel vederlo… Gli ...

Una Vita anticipazioni - puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : che disastro ad Acacias! : Ad Acacias un violento terremoto riempirà di dolore gli abitanti. Molti saranno i feriti ed i morti. Le mura degli edifici crolleranno, insomma dopo varie epidemie uno sisma metterà a soqquadro nuovamente il ricco quartiere spagnolo. Scendiamo nei particolari, scoprendo le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap iberica Una Vita dal 19 al 23 novembre 2018. Una Vita, anticipazioni: Pablo scompare Parecchie epidemie mortali hanno ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca si confida con Diego : Tra Blanca e il cognato l'attrazione è chiara, i due entrano in grande confidenza e si confidano: Blanca racconterà a Diego la triste storia della sua amica Marion.

Una Vita anticipazioni : VICTOR licenzia ANTOÑITO dalla pasticceria : Il giovane ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) continuerà a combinare guai nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza, il figlio di Ramon (Juanma Navas) verrà assunto a La Deliciosa dal “cognato” VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) ma il suo nuovo impiego non durerà a lungo. Scopriamo insieme il perché… Stando alle anticipazioni, tutto avrà inizio quando Ramon, stanco ...

Una Vita - un misterioso personaggio tormenta Ursula : è Cayetana? : Anticipazione Una Vita, Ursula spaventata: una persona incappucciata la tormenta Nelle prossime puntate di Una Vita un misterioso personaggio arriva ad Acacias, con lo scopo di tormentare Ursula. Ma di chi si tratta? L’ex governante inizia a credere che dietro alcuni fatti strani che accadano nel piccolo quartiere ci sia Cayetana. Il tutto prende inizio […] L'articolo Una Vita, un misterioso personaggio tormenta Ursula: è Cayetana? ...

Anticipazioni Una Vita : Celia apprende che suo marito Felipe ha avuto un incidente : Nei prossimi episodi italiani della bellissima e popolare telenovela “Una Vita” [VIDEO] in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prima del famoso talk show “Uomini e Donne” un terribile avvenimento turbera' il quartiere di Acacias 38. Purtroppo si tratta di Felipe Alvarez Hermoso Marc Parejo, che avra' un drammatico incidente proprio quando sara' intento a ritornare ad Acacias 38. Le Anticipazioni ci dicono la carrozza dell’avvocato si rovescera' ...

Una Vita - anticipazioni puntate dal 12 al 16 novembre : terremoto ad Acacias 38! : terremoto in via Acacias 28 nelle prossime puntate di Una Vita. La soap spagnola torna in onda lunedì 12 novembre e avrà una settimana corta visto che sabato 17 novembre torna in onda Amici 18 e sembra che Una Vita non sarà in tv. Cosa succederà adesso che Cayetana non c’è più e che Ursula prenderà il suo posto? E’ proprio Pablo a scoprire che l’appartamento di Cayetana, appena ristrutturato verrà occupato da Ursula e dalla sua ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL inizia a riprendersi dall’intervento ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato dei problemi di salute di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo assisterà infatti ad un bacio tra la fidanzata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben de Eguia) e, al termine di una colluttazione fisica con lui, avrà la peggio poiché sbatterà inavvertitamente la testa sullo spigolo di un tavolino. A seguito dell’ascesso ...