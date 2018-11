Una startup produce l' alga del futuro recuperando il calore dell' impianto di biogas

Una rampa di lancio per giovani e startupper in tecnologie avanzate : walter passerini Creare un acceleratore di competenze e una squadra di giovani di talento. E' la sfida lanciata da Soft-in, società ingegneristica da più di 30 anni nel campo dell'automazione ...

Se ci sono donne manager - Una startup rende meglio. Un rapporto : Secondo il rapporto 'Women Matter' di McKinsey , su un campione di 300 società, c'è una differenza di rendimento del capitale netto del 47% tra le compagnie con una partecipazione importante di donne ...

Apple acquisice Spektral - Una startup davvero interessante : Secondo le ultime notizie, purtroppo non ancora confermate, sembra che Apple abbia acquisito in gran segreto Spektral, una startup danese specializzata in un tipo di software molto particolare. L’acquisizione sarebbe avvenuta per la modica cifra leggi di più...

Imparare a programmare nel nome di Ada Lovelace e grazie a Una startup italiana di moda : Yoox, azienda italiana che vende online articoli di lusso e di design, e Fondazione Golinelli partecipano alla EU Code Week: un’iniziativa che consiste in attività gratuite rivolte in particolare alle scuole di tutta Europa, per celebrare il coding e la creatività in ambito tecnologico. L’evento rientra nel programma della Digital Skills & Jobs Coalition della Commissione Europea, di cui Ynap, la società nata ...

Diretto - Unagraco - : task force di commercialisti per le startup : Olbia, 29 set., askanews, - Un organismo si affianchi alle start up e alle piccole e medie imprese per aiutare a sviluppare l'idea di imprese e dare concretezza al business potenziale. E' la task ...

Professioni : Diretto - Una rete di commercialisti per aiutare le startup : Il ruolo del commercialista per lo sviluppo delle start up e le pmi innovative è stato illustrato anche da Armando Urbano , docente di Economia Aziendale In apertura dei lavori ha portato il saluto ...

Spazio : startup giapponese invierà rover sulla LUna tramite SpaceX : La startup giapponese Ispace Inc progetta di lanciare un modulo Lunare privo di equipaggio e due rover sulla Luna entro il 2021, affidandosi, per il trasporto, a un razzo vettore Falcon 9 di SpaceX. L’operazione prevede il collaudo delle tecnologie necessarie all’immissione del modulo nell’orbita Lunare entro la metà del 2020, e il lancio della missione l’anno successivo. I due rover, del peso di 10 kg ciascuno, ...

Amazon investe in Una startup di case da riempire con i suoi dispositivi smart home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Con l’investimento nella startup Plant Prefab, che si occupa della produzione di case prefabbricate, comincia l’avventura di Amazon nel settore immobiliare. Con un fatturato che nel 2017 si attestava su 177,9 miliardi di dollari, il colosso dell’ecommerce agisce anche come società di investimenti attraverso il suo fondo Alexa Fund, lanciato nel 2015 con un capitale di 100 milioni di dollari per ...

Economia Circolare e Bioeconomia : al via la call “Trace x Novamont” - Una sfida a centri di ricerca - startup e PMI : Al via l’iniziativa Trace x Novamont, iniziativa di open innovation promossa da Cariplo Factory, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Novamont, per sostenere la crescita di progetti innovativi di Circular Economy e lo sviluppo della BioEconomia, creando sinergie tra l’azienda leader in Italia di questo settore e startup, aziende e progetti di ricerca. La transizione, già in corso, verso un modello di Economia Circolare rappresenta una ...

Green Alley Award - tra i 6 finalisti Una startup italiana : Il Green Alley Award è il premio per le startup europee che promuovono l'economia circolare, a riconoscimento delle giovani realtà dotate di un modello di business attinente all'economia circolare, ...