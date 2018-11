Una pioggia di Samsung Galaxy riceve la certificazione WiFi per Android Pie il 13 novembre

Sirene - urla e Una pioggia di razzi su Israele : sistema militare intercetta in cielo i missili lanciati da Hamas : Nel primo pomeriggio le Sirene di allarme antimissile hanno risuonato diverse volte nel Sud di Israele. Una pioggia di razzi, almeno 80, è stata sparata da Gaza in un’offensiva durata oltre 20 minuti. Come si vede nel video, il sistema difensivo Iron Dome li ha intercettati in cielo. Uno, tuttavia, ha colpito un autobus senza, come sembra al momento, causare morti. Come risposta, i velivoli dell’aviazione israeliana hanno iniziato a ...

Offerte 11.11 GearBest : Una pioggia di sconti - coupon e offerte imperdibili! : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai ed oggi è lieto di annunciare un’altra promozione all’insegna degli sconti e del divertimento! Questa volta al centro dell’attenzione c’è leggi di più...

Unicredit crolla dopo i conti - ma arriva Una pioggia di buy : Infine, nel corso della conference call, l'AD di Unicredit, Pirre Mustier, ha confermato la politica di dividendi prevista dal piano. Per il 2018 è atteso un pay out del 20%, per poi salire al 30% ...

Questo evento su GearBest è Una pioggia di sconti - coupon e offerte imperdibili! : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai ed oggi è lieto di annunciare un’altra promozione all’insegna degli sconti e del divertimento! Questa volta al centro dell’attenzione c’è leggi di più...

Maltempo Piemonte : dopo Una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica Una gara resa impossibile dalla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

Maltempo - nuova ondata di pioggia in arrivo a Roma : la Raggi convoca Una riunione : “Il Campidoglio si prepara a fronteggiare l’ondata di Maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare Roma nelle giornate di sabato e domenica. Alle 18,30 di oggi, nella sede della Protezione Civile Capitolina, è stata convocata dalla sindaca Virginia Raggi una riunione preparatoria per mettere a punto il sistema di interventi in caso di Maltempo”. Lo fa sapere il Campidoglio. “Sarà un ‘Pre-Coc’, in ...

Incendio Agordo - inferno di fuoco sulle Dolomiti : caldo record e foehn hanno innescato il disastro - ma adesso arriva Una “valanga” di pioggia : 1/34 ...

Invictus 2018 - pioggia di ori : lo tsUnami azzurro travolge Sydney : Sydney, 24 ott., askanews, - Lo tsunami azzurro ha travolto Sydney; pioggia di ori per i paratleti italiani impegnati nelle gare della quarta edizione degli Invictus Games, i giochi paralimpici ...

Maltempo : in Campania - pioggia e vento ma nessUna criticità : Notte di Maltempo su tutta la Campania con piogge abbondanti anche a carattere di temporale e vento, ma nessuna particolare criticità. L'allerta arancione aveva indotto i molti comuni di tutte le 5 ...

Stanotte è prevista Una “pioggia di meteore” : protagoniste le Orionidi - le stelle cadenti d’autunno [INFO UTILI] : Durante la seconda metà del mese di ottobre sono le assolute protagoniste: arrivano le stelle cadenti d’autunno, le Orionidi, note con questo nome in quanto le scie luminose si aprono a ventaglio in una regione a Nord della seconda stella più luminosa della costellazione di Orione. Sono associate alla Cometa di Halley: per ammirare quest’ultima dovremo aspettare il 2061, quindi ciò che osserveremo sono i detriti della cometa, una ...

In arrivo Una pioggia di stelle cadenti - nel fine settimana lo spettacolo delle Orionidi : Se vi trovate lontani dalle luci della città, nelle notti comprese tra il 19 e il 21 di ottobre, alzate lo sguardo al cielo perché sono in arrivo le Orionidi, le stelle cadenti d'autunno. Generate dal ...

Banche - Una pioggia di miliardi per salvare il governo : ecco cosa c'è dietro a quei 150 miliardi : ... come ha scritto tante volte anche il ministro Tria nella sua precedente vita da professore, la trasmissione della politica monetaria all'economia reale. La grande liquidità messa in circolo dalla ...

Alluvione Sardegna : Una piena “centennale con Una dinamica particolare - 40 cm di pioggia in 24 ore” : In seguito all’ondata di maltempo che ha investito la Sardegna, secondo l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, a determinare il cedimento di un tratto della SS195 Sulcitana tra Cagliari e Capoterra, è stata “una piena centennale con una dinamica particolare: 40 centimetri di acqua piovana in 24 ore, una libecciata che ha alzato il livello del mare e delle onde di quasi un metro e ottanta, ...