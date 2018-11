Una lettera d' amore per Angela Merkel da uno dei massimi scrittori tedeschi

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander riceve Una lettera commovente dal figlio Damiano : «Non sono arrabbiato - Elia è simpatico» : Jane Alexander è stata duramente attaccata, specialmente da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2018 , per la storia con Elia Fongaro . Durante la diretta della decima puntata che ...

100 anni dalla fine della Grande Guerra - Lettera intima a Una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». Era luglio del 1915, l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi, e lui, ventenne, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu sottoscritto ...

100 anni dalla fine Grande Guerra - Lettera intima a Una madre : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». A soli vent’anni, si trovava a combattere contro gli austriaci nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. Era luglio del 1915 e l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu ...

L'Eredità - il dramma di Sonia : alla ghigliottina sbaglia per Una lettera. Flavio Insinna sconvolto : Grande rammarico nella serata di ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata de L'Eredità . Nel momento del gioco finale, ovvero, quello della ghigliottina, la campionessa Sonia si è vista sfumare il ...

Einsten - la profezia in Una lettera inedita alla sorella nel 1922 : «Germania verso tempi bui» : La profezia di Albert Einstein del 1922 si sarebbe avverata 11 anni dopo: i «tempi bui» preconizzati per la sua Germania si avverarono nel 1933 con l'arrivo al cancellierato di Adolf...

In Una lettera inedita alla sorella - la paura di Einstein per l'antisemitismo - prima dell'ascesa nazista : "Qui si stanno preparando tempi bui, politicamente ed economicamente, ed io sono felice di andarmene via da tutto per un anno e mezzo". Albert Einstein scrisse queste parole alla sorella Maya nell'agosto del 1922 prevedendo con largo anticipo quanto sarebbe successo in Germania con l'arrivo dei nazisti al potere che, nel 1938, 80 anni fa, avrebbero avviato il pogrom antiebraico della 'Notte dei Cristalli', avvisaglia della Soluzione Finale in ...

Lettera inedita di Lady Diana destinata ad Una sua fan : La risposta ad una sua fan attraverso una Lettera inedita scritta dal pugno di Lady Diana che cerca di tranquillizzare la donna e la invita a credere più in sé stessa La fortunata donna che ha ...

Una lettera d'autore ai cittadini europei : Quella di Ezio Bosso è la prima di una serie di lettere firmate da personaggi della cultura, della scienza e dello sport, in cui si richiama all'importanza del voto per il processo democratico e la ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino in Una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Chiara Appendino ha ricevuto Una lettera con minacce di morte : lettera con minacce per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. 'Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera anonima - Adesso devi morire. Sappiamo ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino in Una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

La sindaca Appendino pubblica la foto di Una lettera minatoria : Roma, 3 nov., askanews, - 'Questa è la lettera anonima che ho ricevuto questa mattina e per la quale ho appena sporto querela. Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto ma una ...

Torino - Appendino minacciata di morte in Una lettera : 'Sappiamo dove vivi' : La sindaca di Torino, Chiara Appendino , ha ricevuto una lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 4 stelle avete ucciso Torino - si legge -. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi ...

Chiara Appendino - minacce di morte in Una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...