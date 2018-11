Un uomo giapponese ha speso 13 mila sterline per sposare virtualmente l' idol Hatsune Miku

eurogamer

(Di martedì 13 novembre 2018) Oltre alle popolarissimein carne ed ossa che spopolano in Giappone, negli ultimi anni levirtuali sono diventate quasi più famose delle loro colleghe reali arrivando ad attirare migliaia di fan, che seguono i loro concerti con le immancabili torce luminose tipiche di questi spettacoli.Qualche seguace, probabilmente più coinvolto di altri, arriva addirittura aqueste celebrità immaginarie. In questi giorni ha fatto scalpore la storia di Akihiko Kondo, un 35enneche è convolato a nozze con l', festeggiando l'evento una cerimonia che ha visto partecipare oltre 40 invitati.Kondo ha organizzato per 6 mesi le nozze, culminate in una costosa cerimonia del tè che ha fatto schizzare il prezzo dell'intero evento a due milioni di Yen, oltre 13dollari. L'ha sposato la figura olografica di, ma durante la cerimonia era inoltre presente un ...