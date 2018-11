Un film per guarire | a Milano inaugura la cine-terapia

Aperte le iscrizioni alla 20° edizione di ShorTS International film Festival : Aperte le iscrizioni alla 20° edizione di ShorTS International Film Festival, organizzato dall'Associazione Maremetraggio e in programma dal 28 giugno al 7 luglio 2019 nel capoluogo giuliano. La ...

Cerco le parole - film e singolo per la giovane artista LUNA : LUNA Agostini in arte LUNA, è una ragazza di diciotto anni di Quarrata con tante passioni artistiche. Tra queste quella

Addio a Stan Lee - Supereroi Marvel - le auto dei film - FOTO GALLERY : Stan Lee, il padre di tanti Supereroi dei fumetti, è morto ieri a Los Angeles alletà di 95 anni. Editore e direttore editoriale della Marvel Comics, oggi sussidiaria della Walt Disney, "The Man" ha contribuito alla nascita di grandi miti come Spider-Man, Thor, gli X-Men, gli Avengers e i Fantastici Quattro, protagonisti di trasposizioni cinematografiche dagli incassi stellari. Come spesso avviene con i grandi blockbuster americani, non ...

Uno per tutti film stasera in tv 13 novembre : cast - trama - streaming : Uno per tutti è il film stasera in tv martedì 13 novembre 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:45. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Uno per tutti film stasera in tv: cast La regia è di Mimmo Calopresti. Il cast è composto da Fabrizio Ferracane, Giorgio Panariello, Thomas Trabacchi, Isabella Ferrari, Lorenzo Barone, Irene ...

Stan Lee ha creato almeno altri 5 personaggi che meritano un film tutto loro : Excelsior! Su Instagram, Stan Lee ci ha detto addio con il saluto che l’ha accompagnato per tutta la vita. Nato Stanley Martin Lieber, “singolo più importante autore dell’universo di cultura popolare dentro il quale viviamo” secondo Vulture, è stato per i supereroi quello che Isaac Asimov ha rappresentato per la fantascienza. Da un grande potere deriva una grande responsabilità, il mantra dell’Uomo Ragno, è la linea di confine per qualsiasi ...

UK film Days Italia - a Milano due giorni dedicati alla cultura britannica : da Kemp a Westwood passando per Scarpette Rosse : Appassionati di cinema d’oltremanica, mano alle agende: il 16 e 17 novembre, allo Spazio Oberdan di Milano, si terrà la prima edizione di UK Film Days Italia, due giorni dedicati al cinema britannico tra proiezioni, anteprime e forum. L’evento è anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione Red Shoes, nata a fine 2017 per essere una finestra permanente sul cinema del Regno Unito in Italia con retrospettive e rivisitazioni ...

Almost Nothing Cern La scoperta del futuro - film al cinema : recensione curiosità : Almost Nothing Cern La scoperta del futuro è uno dei film al cinema in programmazione solo dal 18 novembre fino al 21 novembre 2018. La pellicola diretta da Anna De Manincor è il secondo appuntamento con la stagione 2018/2019 delle I Wonder Stories. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Almost Nothing Cern La scoperta del futuro film al cinema: ...

Addio a Stan Lee - il papà dei supereroi Marvel Video Il suo mondo in 5 film : Autore di fumetti dalla fantasia smisurata, in coppia con Jack Kirby creò un intero universo di personaggi dai poteri straordinari, avvicinandoli alla vita di tutti i giorni

Cucchi - alla Camera proiezione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...

