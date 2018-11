UK Film Days Italia | a Milano due giorni dedicati alla cultura britannica | da Kemp a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Appassionati di cinema d’oltremanica, mano alle agende: il 16 e 17 novembre, allo Spazio Oberdan di, si terrà la prima edizione di UK, dueal cinema britannico tra proiezioni, anteprime e forum. L’evento è anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione Red Shoes, nata a fine 2017 per essere una finestra permanente sul cinema del Regno Unito incon retrospettive e rivisitazioni del patrimonio classico, dibattiti, seminari e première. Il festival nasce con la collaborazione della Cineteca di Bologna, del TorinoFestival e della Cinetecana. Si inizierà venerdì 16 con un omaggio a Lindsay, artista poliedrico nato in Scozia e morto a Livorno pochi mesi fa: nella sua lunga carriera è stato mimo, attore, ballerino, coreografo e regista di opere teatrali. Maestro di artisti del calibro di Mick Jagger, Kate ...