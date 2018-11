Ufficiale I Medici 3 | anticipazioni su cast | luoghi delle riprese e data di messa in onda

optimaitalia

(Di martedì 13 novembre 2018) I3 ci sarà. Mentre su Rai1 è inil finale della secstagione, i nuovi episodi non tarderanno ad arrivare. Nel corso dell'evento Mipcom dello scorso anno, ovvero la più importante fiera di emittenti e produttori di serie tv mondiali, il creatore della serie Frank Spotnitz ha dichiarato di essere già al lavoro sulla terza stagione.Chi ci sarà ne I3? Nei mesi scorsi sono trapelate le prime informazioni circa ilche comporrà il prossimo capitolo della saga famigliare. Si inizia da Daniel Sharman, attuale protagonista, che tornerà nella terza stagione della serie per ricoprire di nuovo i panni di Lorenzo il Magnifico. Ci sarà anche Alessandra Mastronardi, nel ruolo di Lucrezia Donati, ex amante di Lorenzo. La conferma dell'attrice de L'Allieva 2 (ogni giovedì insu Rai1) ha fatto il giro del web. Tra le new entry c'è Francesco Montanari, che quest'anno ...