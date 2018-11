Udinese | ufficiale | esonerato Velazquez | è Nicola il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018)Calcio comunica di averJuliodalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale.Calcio ha affidato a Davidela guida tecnica della prima squadra. Ilsarà presentato alla stampa mercoledì alle 16:30 nella Sala Stampa della Dacia Arena.