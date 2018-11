Tutte le sale del docu-film Coldplay A Head Full of Dreams al cinema il 14 novembre e

Il docu-film This is Maneskin al cinema il 24 ottobre : Tutte le sale e i biglietti in prevendita : Arriva al cinema per un solo giorno il docu-film This is Maneskin sul gruppo di X Factor. La band guidata da Damiano non ha trionfato nella scorsa edizione del programma per un soffio, battuta in finale da Lorenzo Licitra. Dalla sua parte però ci sono i sold out registrati negli scorsi mesi e risultati in classifica che posizionano il nuovo singolo, Torna a casa, ancora in vetta ai più venduti della settimana. I Maneskin rilasceranno a breve ...