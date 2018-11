Trova oltre 1 kg di cocaina per strada e diventa spacciatrice | la nasconde negli ovetti

Gaza - oltre 400 razzi su Israele : Trovato un morto sotto le macerie : Si tratta dello scontro più duro dal 2014: l'aviazione israeliana ha risposto effettuando circa 150 attacchi nella Striscia

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 1500 vittime - corsa contro il tempo per Trovare sopravvissuti [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Trovate con oltre 13 chili di radici di genziana - denunciate 3 persone : L'Aquila - In località “Valle Ranna” del Comune di Barisciano (AQ), i Carabinieri Forestali della Stazione “Parco” di Assergi (AQ) - dipendenti dal Reparto P.N. Gran Sasso e Monti della Laga, hanno fermato tre persone per raccolta e danneggiamento di flora spontanea protetta. I tre uomini, avevano raccolto, estirpandolo, un ingente quantitativo di radici di genziana (Gentiana lutea), ben 13 (tredici) chilogrammi, in zona 1 del Parco. I ...

Tsunami in Indonesia - Trovati oltre 1.200 cadaveri : Sono oltre 1.200 i cadaveri trovati dopo il terremoto e il conseguente Tsunami che hanno colpito l'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito una delle principali ong Indonesiane. «In...

Tsunami Indonesia - Ong : Trovati 1.203 corpi tra Palu e Donggala - Oltre mille detenuti evasi dalle prigioni : Presidente Indonesia: "Ok ad aiuti internazionali" - Il presidente Joko Jokowi Widodo ha autorizzato il Paese ad accettare l'aiuto internazionale. evasi dalle prigioni - Circa 1.200 detenuti ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - ong : Trovati oltre 1200 cadaveri - : Secondo l'organizzazione locale Aksi Cepat Tanggap, tra le città di Palu e Donggala sono stati rivenuti, finora, 1.203 corpi. Previste sepolture di massa per evitare il rischio epidemie. Il presidente ...

Indonesia : terremoto - oltre 1.200 i cadaveri Trovati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto e tsunami in Indonesia - Ong : “Trovati oltre 1200 cadaveri” : Una delle principali Ong Indonesiane ha reso noto che dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi sono stati trovati almeno 1200 cadaveri. “In totale sono stati trovati 1.203 corpi, ma alcuni non sono ancora stati identificati o recuperati“, ha spiegato Insan Nurrohman, vice presidente di Aksi Cepat Tanggap. L'articolo Terremoto e tsunami in Indonesia, Ong: “Trovati oltre 1200 ...