Tria | La crescita non si negozia La sinistra Ue | Così Italia fuori

Tria : il tasso di crescita non si negozia : «Il tasso di crescita non si negozia». Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell’Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. «Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non pos...

Sorpresa : finale d'anno in crescita per l'indusTria italiana : Uno spiraglio di luce per l'economia italiana, travolta da una valanga di stime negative. È quello che arriva da Prometeia secondo cui, dopo tre trimestri in calo, la produzione industriale italiana tornerà a crescere nel corso ...

Manora - Istat : a rischio l'obiettivo di crescita del governo. Produzione indusTriale in calo : l'obiettivo di una crescita del pil dell'1,2% per quest'anno fissato dal governo è a rischio. Lo dice l'Istat. «In termini meccanici sarebbe necessaria una variazione...

A Roma gli ispettori del Fmi Tria all'Ue : crescita rivista al ribasso : Le manovre dei geni che ci hanno preceduto, a cui Juncker applaudiva, hanno massacrato l'economia». La manovra, intanto, prosegue il suo cammino in Parlamento. Oggi ci saranno altre audizioni, tra ...

Tria difende la manovra : 'E' fatta per avere più crescita'. Spread oltre 300 : In Parlamento, il ministro dell'Economia conferma i numeri sulla Legge di Bilancio contestati da Bruxelles con una netta correzione al ribasso. In giornata l'incontro con il presidente dell'Eurogruppo Centeno -

Dall'Europa nuova doccia fredda : Italia ultima nella crescita - verso deficit 2.9% Tria protesta : Bruxelles taglia al ribasso le previsioni sul nostro Pil. 'Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni aumenteranno la spesa pubblica' dice la Commissione. Il ministro replica: 'La vostra è un ...

Conte : «Senza crescita tagli di spesa» L’analisi : Tria isolato dai 18 Paesi euro : La dichiarazione del premier alla trasmissione «Dimartedì». «Se tornassi indietro terrei lo spread più basso. Ma non dipende da me»

Tria : 'La crescita non risale senza uno stimolo' : Ultime limature alla manovra che oggi arriva alle Camere. Dopo i dati del Pil in stagnazione, il ministro dell'Economia fa sapere: la crescita si può avere solo se riusciamo a dare un impulso con le politiche di bilancio -

Risparmio - Tria : Manovra stimola crescita con rilancio investimenti pubblici : Il Governo non vuole uscire dall'Euro con la Manovra , lo ribadisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso del suo intervento alla 94esima Giornata del Risparmio , parlando di "un grande equivoco". "Il deficit previsto non aumenterà anche in caso di minor impatto della ...

Sforare è il gesto più responsabile. Giovanni Tria difende la manovra : "Stimola la crescita" : Sforare il deficit è necessario. E anche "sostenibile" e "responsabile". Nel giorno in cui la manovra è attesa in Parlamento, con 11 giorni di ritardo, Giovanni Tria suggella e difende la linea politica della legge di bilancio, che già viaggia sui binari roventi dell'Europa e dei mercati. Quel deficit al 2,4%, che a Bruxelles non piace affatto, viene invece legittimato dal ministro dell'Economia in modo perentorio. Quello ...

