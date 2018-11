Tria : il tasso di crescita non si negozia - stime derivano da valutazione squisitamente tecnica : "Il tasso di crescita non si negozia ". Taglia corto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , in risposta alle indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. "Le previsioni ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...