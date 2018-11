Travelers 3 | data premiere | poster e teaser VIDEO

ilnotiziangolo

: Non vedo l'ora che arrivi dicembre!! #travelers #netflix #serietv - FuoriSeries : Non vedo l'ora che arrivi dicembre!! #travelers #netflix #serietv - Glinformati : Travelers 3: Netflix annuncia la data della première della terza stagione - GLI INFORMATI - -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)3 ci sarà, ma questa è una notizia che si sapeva già. Lo show di Netflix però tornerà prima del previsto, dando finalmente in pasto ai fan la terza stagione. Attesi i nuovi episodi: appuntamento per il 14 dicembre 2018.3 verrà distribuito dal colosso del binge watching, molto probabilmente nella stessa giornata in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio.3: il Protocollo 5 inizia a vacillare Sono trascorsi diversi mesi da quando abbiamo lasciato la squadra alle prese con un cliffhanger piuttosto importante. Ed ora è finalmente arrivato il momento di rimettere a posto tutte le pedine. Il team guidato da Grant MacLaren ed il suo team giocheranno ancora fra fiducia, morte e potere, ma la lealtà potrebbe essere compromessa. Specialmente ora che la loro vera identità è stata annunciata al mondo intero. L’FBI indagherà sui Viaggiatori senza ...