tp24

: Trapani, storia di Maria: vuole abortire, l’ospedale e l’Asp glielo impediscono. Ecco come - BeliceIt : Trapani, storia di Maria: vuole abortire, l’ospedale e l’Asp glielo impediscono. Ecco come - Tp24it : Trapani, storia di Maria: vuole abortire, l'ospedale e l'Asp glielo impediscono. Ecco come - il_volatore : Abortire è un diritto delle donne. Ma non dappertutto. A Trapani, no. E succede che una donna, stremata, si vede re… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Quello che ancora non è chiaro è che l'aborto non può essere etichettato solouna procedura chirurgica, è necessario per queste donne, da sole o in coppia, seguire un percorso secondo scienza e ...