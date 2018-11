Tragedia nel Vercellese | bimba di 12 anni muore nel sonno

Tragedia Casteldaccia - i proprietari della villetta condannati nel 2010 - : L'abitazione abusiva dove sono morte 9 persone doveva essere abbattuta secondo una sentenza diventata definitiva nel 2012. I proprietari erano stati condannati a 3 mesi di arresto e a 23mila e 500 ...

Tragedia di Casteldaccia - lacrime e palloncini bianchi nella Cattedrale di Palermo per le nove vittime : Un lungo applauso ha salutato i feretri delle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia, Palermo, arrivati, a bordo dei carri funebri, alla Cattedrale. Sono centinaia le persone arrivate in ...

Tragedia nello sci - morto in parapendio Gian Luca Barandun : Roma, 5 nov., askanews, - Il mondo dello sci è in lutto. Gian Luca Barandun, 24enne atleta svizzero, è morto domenica mattina in un incidente con il parapendio. La Tragedia è avvenuta a Schluein, nel Cantone dei Grigioni. ...

La Tragedia di Casteldaccia - Comune sotto accusa. Poteva demolire la casa abusiva già nel 2011 : Due anni dopo il ricorso la decisione del Tar che chiudeva il caso. Il blitz della polizia, acquisiti i fascicoli sull’abusivismo

Maltempo - Tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - Tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sarebbero morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione...

Lite e pugni tra autista e passeggera - il pulman sbanda e precipita nel fiume : almeno 13 morti Il video della Tragedia : Una violenta Lite a schiafi e pugni tra autista e passeggera è alla base dell'incredibile incidente stradale che domenica ha visto un pullman schiantarsi contro un guardrail e precipitare...

Tragedia d'amore in Campania : Nicoletta si toglie la vita nella sua stanza : Nicoletta aveva soltanto sedici anni: nella notte tra il 29 e il 30 ottobre ha scelto di togliersi la vita nella sua stanzetta per motivi che restano tuttora da chiarire. Alla base del folle gesto, probabilmente, una profonda delusione amorosa che la ragazza non era riuscita a superare. La tragica scoperta Tutto è accaduto poco dopo le 2.00 di due giorni fa, quando la bella studentessa dell'ITS Carlo Andreozzi di viale Europa, ad Aversa, ha ...

Tragedia nella notte di Halloween : morto un ragazzo di 18 anni : nella notte tra mercoledì e giovedì 1 novembre a Milano un ragazzo di 18 anni è morto mentre era al lavoro all'interno del...

Chi è Nusara Suknamai? La Miss thailandese morta nella Tragedia di Leicester [GALLERY] : Ecco chi era l’assistente di Srivaddhanaprabha, Nusara Suknamai, deceduta nello schianto di sabato scorso a Leicester Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio inglese lo scorso sabato sera: l’elicottero in cui viaggiava il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha, deceduto insieme a tutti i passeggeri del velivolo. Tra questi, anche una ex Miss: si tratta di Nusara Suknamai, definita dal comunicato stampa del club ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la Tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...