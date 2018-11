Toy Story 4 - I teaser trailer italiani e sinossi ufficiale

Toy Story 4 senza Fabrizio Frizzi : cosa accadrà a Woody? Prepariamo i fazzoletti : Nel 2019 arriverà una nuova avventura di Woody e Buzz: uscirà infatti intorno a giungo ' Toy Story 4 '. Grazie alle dichiarazioni di Tom Hanks, voce di Woody, sappiamo già che dobbiamo preparare i ...

Toy Story 4 - il cult d’animazione Disney Pixar torna al cinema. E la famiglia di giocattoli si allarga : Sono passati otto anni da quanto Woody e Buzz salutavano per l’ultima volta Andy in Toy Story 3. Ma i personaggi del cartone animato cult che racconta il mondo dei giocattoli, prodotto dalla Disney-Pixar, stanno per tornare. La casa di produzione ha diffuso il primo trailer del quarto appuntamento della saga che uscirà nelle sale nell’estate 2019. E i social sono impazziti. Non ci sono ancora molti dettagli sulla ...

Pixar - in mostra 30 anni di animazione da Toy Story a Gli Incredibili 2 : Tutto è iniziato con Toy Story : per il suo primo film, la Pixar ha scelto di raccontare le avventure di Woody e Buzz, di svelare cosa fanno i giocattoli quando nessuno li vede, e ora la mostra che ...

Da Toy Story agli Incredibili - 30 anni di Pixar : Che succede se Han Solo incontra Topolino e insieme vanno nella Silicon Valley? Risposta: i giocattoli prendono vita, una colonia di formiche si mette a lottare per la sua libertà assieme a un gruppo di insetti da circo, un pesce pagliaccio si mette a cercare un figlio perduto, un topo diventa un ra

Kingdom Hearts 3 : i mondi di Frozen e Toy Story si mostrano in un nuovo video : Il Tokyo Game Show 2018 ha visto tra i suoi assoluti protagonisti l'attesissimo Kingdom Hearts 3.Il gioco targato Square Enix si è già mostrato in un filmato presentando i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story) pochi giorni fa.Ora, dal TGS 2018, arriva un altro video che, come riporta Gematsu, ci offre un'occhiata ai mondi di Frozen e, ancora una volta, a quello di Toy Story:Read more…