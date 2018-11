Top di gamma Renault più ricco con Talisman | Espace e Koleos

OnePlus fa il tris nel 2019 : terzo Top di gamma premium ma costoso? : Siamo abituati ad assistere al lancio di due OnePlus all'anno: una doppietta che di solito vede la luce ad inizio e a metà anno, come nel caso dell'ultima generazione del produttore cinese, ossia il OnePlus 6 e OnePlus 6T. Le cose stanno per cambiare in modo radicale, con la presentazione di un tris d'anni ogni dodici mesi e per un obiettivo ben specifico del brand. Come sottolineato dalla fonte TheAndroidSoul, già nel 2019, OnePlus dovrebbe ...

Samsung W2019 ufficiale in Cina : un vero Top di gamma a conchiglia : Samsung W2019 è stato appena annunciato ufficialmente in Cina, si tratta di uno smartphone a conchiglia con una scheda tecnica da top di gamma. L'articolo Samsung W2019 ufficiale in Cina: un vero top di gamma a conchiglia proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T : un raffinato smartphone Top di gamma dal prezzo interessante : In arrivo un potente ed elegante smartphone con display da 6 pollici, memoria fino a 256 GB e prezzo a partire da 559 euro

Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera da Top di Gamma ma costa appena 400 euro : Il nuovo smartphone top di Gamma Xiaomi, il Mi MIX 3 è ufficiale ed inizia a far parlare di se con il comparto fotografico che è ai massimi livelli dietro solo a 3 top di Gamma concorrente ma il Mi Mix 3 costa appena 400 euro Xiaomi Mi MIX 3 ha una Fotocamera incredibile. Lo […]

Xiaomi Mi MIX 3 : una fotocamera da Top di gamma : Era davvero tanta l’attesa che stava crescendo attorno alla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3 e finalmente lo smartphone è stato svelato al mondo intero. Se la maggior parte delle caratteristiche erano già note, come leggi di più...

Xiaomi Mi Mix 3 : svelato il nuovo Top di gamma che integra fino a 10GB di RAM : E’ da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di smartphone Mi Mix, di Xiaomi, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi “borderless”, per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia di Xiaomi è quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo il nuovo dispositivo presentato oggi non delude di certo. Xiaomi Mi Mix ...

HTC Exodus 1 è ufficiale - un Top di gamma con prezzo in Bitcoin : HTC ha presentato ufficialmente HTC Exodus 1, uno smartphone che abbraccia la filosofia del blockchain è il cui prezzo è indicato in Bitcoin. L'articolo HTC Exodus 1 è ufficiale, un top di gamma con prezzo in Bitcoin proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del Top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

L’infinito “match” tra Samsung e Huawei torna in parità : oggetto del contendere le foto dei rispettivi Top di gamma : Lo "scontro" si è ulteriormente inasprito sul palco di Londra per i continui confronti sulle capacità fotografiche L'articolo L’infinito “match” tra Samsung e Huawei torna in parità: oggetto del contendere le foto dei rispettivi top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro : i nuovi Top di gamma dell’azienda cinese : Huawei presenta due nuovi smartphone dalle prestazioni davvero elevate e con tre fotocamere posteriori

Huawei presenta Mate 20 Pro si candida a diventare uno dei migliori Top di gamma Android - al primo contatto – Anteprima e galleria fotografica : Il Mate 20 Pro è finalmente realtà. In un evento organizzato oggi a Londra, Huawei ha alzato il sipario sul suo nuovo smartphone Android di fascia alta. L’obiettivo è presto detto, ovvero scontrarsi con Samsung e Apple nel segmento attualmente presidiato da iPhone XS Max e Galaxy Note 9. Siamo infatti nella categoria dei dispositivi con dimensioni generose, che al contempo offrono display molto grandi. La nuova creatura di Huawei ha infatti a ...

Svelato OUKITEL U23 : Top di gamma con Helio P23 e 6GB di RAM [video] : Come ogni anno anche questo 2018 vedrà HongKong la presentazione dell’evento Global Sources Electronics Show nel quale i maggiori produttori di smartphone si esibiscono per mostrare gli ultimi modelli presentati durante l’anno. OUKITEL non poteva mancare, leggi di più...