agi

: #Toninelli è sicuro che nessuno nel #governo voglia farlo fuori - Agenzia_Italia : #Toninelli è sicuro che nessuno nel #governo voglia farlo fuori -

(Di martedì 13 novembre 2018) "Più lo dicono più vale il contrario. Sono moltissime le persone che incontro che incitano ad andare avanti": il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera ha escluso una sua uscita dalin un futuro rimpasto a seguito delle polemiche sul suo operato. Sulle divergenze con la Lega, Toninelli ha sottolineato come M5s non abbia "mai nascosto di partire da visioni a volte diverse". "Ma il punto di incontro", ha aggiunto, "si è sempre trovato come dimostra il contratto diche abbiamo sottoscritto e che tocca punti su cui abbiamo fatto cambiare idea alla Lega". Leggi anche: Le gaffe del ministro Toninelli Toninelli ha detto di non temere neppure gli avvertimenti della Francia sulla Tav perché, ha spiegato, "condividerà con ...