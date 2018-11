Toninelli è sicuro che nessuno nel governo voglia farlo fuori : "Più lo dicono più vale il contrario. Sono moltissime le persone che incontro che incitano ad andare avanti": il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista al Corriere della Sera ha escluso una sua uscita dal governo in un futuro rimpasto a seguito delle polemiche sul suo operato. Sulle divergenze con la Lega, Toninelli ha sottolineato come M5s non abbia "mai nascosto di partire ...

Migranti - schiaffo dei giudici a Salvini e Toninelli : “La Libia non è un porto sicuro” : Per il tribunale del riesame di Palermo, i sei membri dell'equipaggio del motopesca tunisino sorpresi il 29 agosto scorso, mentre trainavano verso Lampedusa un barchino con a bordo 14 Migranti recuperato in mare non sono dei trafficanti di esseri umani: "È inverosimile che si siano messi a pescare solo per allontanare sospetti e non potevano portarli in Libia perché non era un porto sicuro".Continua a leggere