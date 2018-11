Tonali | Pirlo è un fenomeno cui ispirarsi Ma i miei idoli sono Iniesta e

Nazionale - Tonali : 'Pirlo? Mi ispiro a Gattuso' : ... in questi giorni, si sta godendo la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore: 'I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio -dice ai microfoni di Sky Sport-...

Italia - Tonali non si nasconde : “mi ispiro a Gattuso - non a Pirlo. E’ un sogno allenarmi con questi campioni” : Il centrocampista del Brescia ha svelato di ispirarsi a Gattuso, sottolineando di voler prendere da lui la cattiveria “Non mi sono mai rivisto in Pirlo, se non nel modo di portare i capelli. MI ispiro invece a Gattuso, da lui cerco di prendere la cattiveria“. Sandro Tonali, dagli addetti ai lavori definito l’erede di Andrea Pirlo, spiazza tutti e individua in Rino Gattuso, il suo modello calcistico. Jennifer ...

Nazionale - Tonali e il suo modello a sorpresa : “Mai rivisto in Pirlo - mi ispiro a…” : Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, primo millennial a vestire la maglia della Nazionale maggiore, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano: “I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall’Italia, tanta gente che c’è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in ...

Italia - Tonali : 'Nuovo Pirlo? Non temo i paragoni'. Orgoglio Grifo : 'Io italiano vero' : COVERCIANO - Vestire la maglia di un clb glorioso come il Brescia ed esserne titolare inamovibile a soli 18 anni sarebbe già un sogno per tanti aspiranti calciatori, ma Sandro Tonali non è uno che si ...

Italia - Tonali : 'Io nuovo Pirlo? Non temo i paragoni. Che feeling con Bernardeschi' : COVERCIANO - Giocare titolare in Serie B e con una maglia ghloriosa come quella del Brescia sarebbe già un sogno per tanti aspiranti calciatori, ma Sandro Tonali non è uno che si accontenta e - appena ...

Juventus - occhi su Tonali : il “nuovo Pirlo” fa impazzire tutta Europa : La Juventus tieni gli occhi vigili sul mercato e punta dritto su Tonali, centrocampista del Brescia già definito “il nuovo Pirlo”. Regista totale, abile sia in fase si costruzione, sia nel dettare i tempi della manovra di gioco. Giusto il paragone con “Il Maestro”, ma è chiaro che servirà tempo e soprattutto la dovuta calma. […] L'articolo Juventus, occhi su Tonali: il “nuovo Pirlo” fa impazzire tutta ...

Chi è Sandro Tonali - il nuovo Pirlo : Nel solco del grande campione, perché il millennial che tutti sognano ha un identikit preciso, anche e soprattuto per la posizione in cui gioca e per il mondo di giocare. Andrea Pirlo può essere un ...