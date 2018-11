Tokyo apre in forte calo dopo Wall Street | Nikkei -2 | 39%

Borsa. Tokyo apre in ribasso a -2 - 39% : 02.19 La Borsa di Tokyo apre in netto ribasso dopo le perdite di Wall Street. L'indice Nikkei nelle prime battute segna -2,39% a 21,737.81 punti.

Borsa Tokyo apre poco variata - -0 - 09% - : ANSA, - Tokyo, 9 NOV - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi degli indici. Il Nikkei ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 09% : 02.50 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi degli indici. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,09% a quota 22.471,31. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, poco sotto quota 114, e sull'euro a 129,50.

Borsa Tokyo apre in sostenuto rialzo : ANSA, - Tokyo, 8 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto rialzo in scia al rally più ampio degli indici azionari Usa dopo un risultato elettorale di medio termine negli Stati Uniti. L'...

Borsa. Tokyo apre in positivo a +1 - 58% : 02.19 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto rialzo in scia agli indici azionari Usa dopo il risultato elettorale di medio termine negli Stati Uniti L'indice Nikkei guadagna l'1,58% a quota 22.434,40, con un guadagno di 348punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 113,60, e sulla moneta unica a quota 129,80.

Borsa Tokyo apre in lieve rialzo : ANSA, - Tokyo, 7 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco variata in attesa dei risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e le possibili ripercussioni a livello diplomatico ed ...

Borsa di Tokyo apre in lieve rialzo su scia Wall Street : ... sulla scia di Wall Street, ma gli occhi degli investitori restano puntati sulle elezioni di Midterm, i cui risultati potrebbero influenzare le sorti dell'economia americana. L'indice Nikkei 225 ha ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 54% : 02.06 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e i possibili scenari a livello diplomatico, mentre rimane alto il focus sulle trattative tra Pechino e Washington sul commercio internazionale. Il Nikkei mostra un rialzo dello 0,54% in apertura. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 113,20, e sulla moneta unica a quota 129,20.

Borsa - Tokyo apre poco variata : a-0 - 14% : 03.47 La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela la prima seduta di novembre, dopo le turbolenze di ottobre, con gli investitori che guardano agli sviluppi sulle trattative tra Cina e Stati Uniti nel tentativo di sanare le recenti frizioni sul commercio internazionaLe. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14% a quota 21.889,36. sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile a un livello di 112,80 sul dollaro, e ...

Borsa. Tokyo apre col Nikkei a +0 - 71% : 02.36 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in positivo, con gli investitori che tornano sul mercato approfittando delle basse quotazioni dopo le recenti contrazioni degli indici e malgrado continui l'instabilità a livello geopolitico. Il Nikkei avanza dello 0,71% a quota 22.334,59, guadagnando 149 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 111,80 e sull'euro a 127,50.

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 72% - : ANSA, - Tokyo, 26 OTT - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in netto rialzo seguendo il recupero a Wall Street e dell'indice Nasdaq dopo la correzione del giorno prima. Il Nikkei ...