Tim | sfiduciato l' ad Genish

Tim - l’ad Genish sfiduciato da Elliott : cda straordinario per revocargli le deleghe. Domenica il nome del suo successore : Un consiglio d’amministrazione straordinario convocato di primo mattino per sfiduciare l’ad Amos Genish. Tim caccia l’amministratore delegato, al quale mancava ormai l’appoggio del fondo Elliott, si apprende da fonti ben informate. Le deleghe revocate a Genish sono state assegnate al presidente Fulvio Conti e il 18 novembre si terrà il cda per decidere il suo successore con Vivendi, ormai in aperto scontro con il fondo ...

