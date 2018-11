Tim | il cda revoca deleghe a Amos Genish

Tim - sfiduciato dal cda l’amministratore delegato Amos Genish : Il cda di Tim ha revocato, con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato, tutte le deleghe conferite all'amministratore delegato della società Amos Genish. Al manager sarebbe mancato l'appoggio di Elliott. Convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il 18 novembre al fine di provvedere alla nomina di un nuovo ad.Continua a leggere

Tim - l’ad Genish sfiduciato da Elliott : cda straordinario per revocargli le deleghe. Domenica il nome del suo successore : Un consiglio d’amministrazione straordinario convocato di primo mattino per sfiduciare l’ad Amos Genish. Tim caccia l’amministratore delegato, al quale mancava ormai l’appoggio del fondo Elliott, si apprende da fonti ben informate. Le deleghe revocate a Genish sono state assegnate al presidente Fulvio Conti e il 18 novembre si terrà il cda per decidere il suo successore con Vivendi, ormai in aperto scontro con il fondo ...

Ribaltone in Tim - Elliott non lo appoggia più : l'ad Amos Genish sfiduciato dal Cda : l'ad di Tim Amos Genish non si sarebbe dimesso, ma sarebbe stato sfiduciato. Al manager sarebbe mancato l'appoggio di Elliott, si apprende da fonti ben informate. Ora il presidente Fulvio Conti potrebbe assumere le funzioni dell'ad (anche se i rumors indicavano la possibilità di una scelta interna con la nomina di Rocco Sabelli o di Alfredo Altavilla). E Vivendi, ormai in aperto scontro con il fondo americano, dovrebbe chiamare ...

