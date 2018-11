Tim | Genish sfiduciato Le deleghe passano a Conti

Tim - le cose da sapere sulla cacciata di Genish : L'amministratore delegato di Telecom Italia è stato destituito dal consiglio di amministrazione. Colpa anche, ma non solo, dei conti non brillanti

Tim - Di Maio lancia l'assist a Elliott. Rimosso l'ostacolo Amos Genish : l'assist è arrivato domenica. Luigi Di Maio, ospite di 'Non è l'Arena' su La7, annuncia che il governo vuole "creare le condizioni" per dare vita a un unico player per banda larga e Internet. In pratica il matrimonio tra Tim e Open Fiber. Una volontà stringente da portare a compimento entro la fine dell'anno. Parola d'ordine: fare in fretta. Quel messaggio ha un destinatario preciso, cioè il fondo Elliott, che nel ...