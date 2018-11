Tim | Genish sfiduciato dal cda Il 18 la nomina del nuovo ad

Sfiduciato l'ad di Tim Genish - la Borsa reagisce male : Milano. Seduta burrascosa per il titolo di Telecom italia che, dopo un avvio positivo, ha cominciato a perdere pesantemente (-1,2 per cento a metà mattinata) con la notizia della rimozione dell'amministratore delegato, Amos Genish . La decisione è stata assunta a maggioranza e con effetto immediato d

Tim - il cda revoca l'amministratore delegato Amos Genish. Vivendi attacca Elliott : 'Mossa cinica e segreta' : Ribaltone in Tim dopo che l'amministratore delegato Amos Genish è stato sfiduciato dai dieci consiglieri in quota Elliott . Il cda si è quindi riunito in via straordinaria. Le deleghe revocate a ...