Tim credito negativo | addebiti falsi agli utenti | ecco cosa sta succedendo

Tim - credito prosciugato e migliaia di euro di debiti : attenzione al bug : Questa mattina alcuni utenti Tim si sono risvegliati con una brutta sorpresa: il credito prosciugato o, peggio, in rosso di migliaia di euro. A denunciarlo sono le stesse vittime su Twitter, dove stanno circolando le immagini delle aree personali che questa mattina sono apparse davanti ai loro occhi.Continua a leggere

Tim Pay : credito e GB in omaggio per 12 mesi : TIM Pay è una carta prepagata sviluppata in collaborazione con HYPE, un nuovo metodo di pagamento che nel corso degli scorsi mesi si è fatto breccia anche in Italia. Grazie a questa carta, brandizzata TIM, leggi di più...

Per credito negativo problemi Tim in chiamata e navigazione il 12 novembre : rimborso subito? : Gravi e fastidiosissimi problemi TIM quelli di oggi 12 novembre: per credito negativo anomalo, nell'ordine delle centinaia di euro, in molti clienti non hanno la possibilità né di effettuare una chiamate, né di navigare in internet. Perché un malfunzionamento così vistoso e qual è la soluzione messa in campo subito dal vettore? Al momento di questa pubblicazione, l'operatore ha già fornito alcuni feedback interessati attraverso i suoi ...

5 GB e 5 euro di credito in regalo a chi attiva Tim Pay - la carta prepagata gratuita per i clienti Tim : La carta TIM Pay regala 5 euro di credito telefonico e 5 GB di internet a chi la attiverà entro il 30 novembre. Disponibile per tutti i clienti TIM, si tratta di una carta prepagata HYPE completamente gratuita con la quale scambiare denaro, pagare o domiciliare le offerte telefoniche, carta gestibile direttamente da smartphone e che va a sostituire la vecchia TIMpersonal. L'articolo 5 GB e 5 euro di credito in regalo a chi attiva TIM Pay, la ...

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's sTima peggioramento condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Industriali scettici. Credito al Governo - ma affiora il Timore del "vorrei ma non posso" : "Partiamo dal ponte Morandi, prendiamolo come simbolo. In quanto tempo si ricostruisce? Le infrastrutture collegano le periferie con il centro: quando si fanno?". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia fa scattare il cronometro dell'Associazione sul feeling con il Governo, parlando seduto accanto al ministro dell'Economia Giovanni Tria in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi dell'associazione. Il mood ...

NoiPA - calendario accredito rata di ottobre : ulTime notizie 28/9 : Venerdì 28 settembre 2018, notizie su NoiPA. Ad ottobre le date di accreditamento NoiPA degli stipendi non subiranno modifiche proprio perchè non coincidenti con i weekend o con giorni festivi. Il 23 ottobre (martedì) è prevista l’esigibilità del cedolino di ottobre. NoiPA e i pensionati Il cedolino di ottobre 2018 è già visibile per i lavoratori in pensione; per loro infatti l’accreditamento avverrà il prossimo lunedì 1° ottobre. I ...

Tim regala 10 euro di credito ricaricando online - ma solo fino a domani : TIM è decisa a premiare la fedeltà di tutti i suoi clienti e per questo ha lanciato un’altra bella promozione: coloro che oggi e […] L'articolo TIM regala 10 euro di credito ricaricando online, ma solo fino a domani proviene da TuttoAndroid.

iPhone Xs/Xs Max a rate con Tim : pagamento con carta di credito : iPhone Xs e Xs Max a rate con Tim prevede una doppia modalità di acquisto (in negozio), come di consueto per l’operatore blu: Tim Next che permette di cambiare smartphone ogni anno e l’acquisto a rate se si dispone di una tariffa che include un bundle dati. iPhone Xs e Xs Max a rate con Tim se hai una tariffa con dati inclusi Per i clienti, o quelli che vorranno diventarlo, in possesso di una tariffa Tim che include anche Giga puoi ...

BRITISH AIRWAYS - HACKERATI DATI DI 380MILA CARTE DI CREDITO/ UlTime notizie - i clienti verranno risarciti : BRITISH AIRWAYS hackerata, l'attacco informatico è durato due settimane secondo la compagnia. Ultime notizie, rubati i DATI di 380MILA CARTE di CREDITO(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:57:00 GMT)