Tesla Supercharger ora a pagamento per tutte le vetture dell’azienda

Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti : Ennesima rivoluzione per i Supercharger della Tesla che d'ora in poi, salvo ripensamenti (come già accaduto nel 2017), non saranno più accessibili gratuitamente per i nuovi clienti. Tutte le Model S e Model X vendute a partire dal 2 novembre, infatti, non potranno più beneficiare delle ricariche illimitate che hanno reso famose le elettriche di Elon Musk.Si torna a pagare (per ora). Come già fatto in passato, la Casa californiana ha annunciato ...