Tennis | torneo Buenos Aires | Gaio eliminato | Quinzi sfida Bellucci

Tennis - WTA Houston 2018 : Jasmine Paolini esce al primo turno del torneo texano : Dura un’ora e 25 minuti il torneo WTA 125K di Houston per Jasmine Paolini: l’azzurra, sul cemento texano cede alla numero 4 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, che si impone in due set col punteggio di 7-6 (8) 6-2. Pesa sull’esito della sfida l’andamento della prima partita, nel corso della quale l’azzurra non sfrutta due set point. Nel primo parziale le due iniziano subito con break e controbreak, poi ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Tennis - Next Gen : sarà Caruana la wild card italiana del torneo : Liam Caruana ha vinto le qualificazioni alle Next Gen ATP Finals di Milano dopo aver battuto Raul Brancaccio in 4 set Liam Caruana ha conquistato la wild card per il main draw del Next Gen di Milano, battendo questo pomeriggio il numero 301 del seeding mondiale Raul Brancaccio. 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) il punteggio dell’incontro, nel consueto format delle Next Gen ATP Finals al meglio dei 5 set con set che terminano a 4 game. Adesso il ...

WTA Zhuhai – Infortunio per Madison Keys : la Tennista americana abbandona il torneo - Wang al suo posto : Madison Keys costretta ad abbandonare il torneo di Zhuhai per Infortunio: la tennista americana soffre di un problema al ginocchio. Wang al suo posto Il WTA di Zhuhai perde una delle giocatrici più in forma. Dopo aver vinto il proprio girone, Madison Keys è stata costretta ad annunciare il proprio ritiro a qualche ora dall’inizio del suo match di semifinale del torneo asiatico. La tennista americana ha spiegato di essere costretta al ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

Tennis - Next Gen Finals 2018 : Denis Shapovalov rinuncia al torneo - al suo posto entra Hubert Hurkacz : Le Next Gen Finals di Milano perdono ben prima di cominciare uno dei suoi sicuri protagonisti: Denis Shapovalov, infatti, ha deciso di rinunciare a quello che sarebbe stato l’ultimo suo appuntamento della stagione. Il canadese, già abbastanza stanco dopo una stagione che l’ha visto guadagnare una ventina di posizioni dall’inizio dell’anno, ha preferito saltare l’appuntamento milanese. Al suo posto entra il polacco ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Roger Federer sarà al via del prestigioso torneo francese. Inizierà dal secondo turno : Roger Federer non smette mai di stupire e dopo aver conquistato la vittoria numero 99 di un torneo nel circuito ATP, nella sua Basilea, ha deciso che sarà al via anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’elvetico, nonostante l’età e le fatiche della settimana appena conclusa, ha voglia di giocare e dopo la sessione di allenamento odierna ha dato l’ok: “Sento di aver recuperato dopo la scorsa settimana, mi sento ...

Tennis – Il Red Bull Next Gen Open debutta a Milano : tutti i dettagli del torneo : Una line-up internazionale di Tennisti si sfiderà sul campo del Red Bull Next Gen Open, da mercoledì 7 a sabato 10 novembre Red Bull è orgogliosa di annunciare la sua entrata nel mondo del Tennis attraverso il Red Bull Next Gen Open, un evento che offrirà ai giocatori la possibilità di competere con nuove e veloci regole, un nuovo format che ha lo scopo di divertire il pubblico e i giocatori in campo. Il torneo debutterà dal 7 al 10 ...

Tennis - Basilea : Federer soffre ma avanza nel 'suo' torneo : Marco Cecchinato, testa di serie numero 6 e numero 19 al mondo, ha perso contro lo svizzero Henri Laaksonen, 175 del ranking. Seppi domani affronterà Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo Atp ...

Dal 2019 il torneo di Tennis di Wimbledon introdurrà i tie-break nell’ultimo set : A partire dalla prossima edizione il torneo di tennis di Wimbledon, il più famoso e prestigioso del mondo, ha annunciato che introdurrà il tie-break anche nell’ultimo set, cioè nell’ultimo periodo della partita, quando verrà raggiunto il punteggio di 12 a The post Dal 2019 il torneo di tennis di Wimbledon introdurrà i tie-break nell’ultimo set appeared first on Il Post.

Tennis : a Milano 'Next Gen Atp Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre (2) : (AdnKronos) - "Il pubblico lombardo, che numeroso pratica e apprezza il Tennis, sono sicuro non si lascerà sfuggire l'occasione di vedere giocare i campioni che domineranno le scene di domani - ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi -.

Tennis : a Milano 'Next Gen Atp Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Saranno otto i migliori giovani Tennisti under 21, provenienti da diversi Paesi del mondo, che si sfideranno nei 'Next Gen Atp Finals', il torneo di Tennis giovanile in programma dal 6 al 10 novembre in Fiera Milano. "Attendo con trepidazione il via ufficiale dell'Atp N

Tennis - Torneo di Monte-Carlo - Sergio Tacchini sponsor anche nel 2019 : Sergio Tacchini sponsor del Torneo di Tennis di Monte-Carlo anche nel 2019 Undici anni fa per la prima volta il marchio Sergio Tacchini si presentava al Torneo di Monte-Carlo in veste di sponsor, o più precisamente come Official Sport Equipment Partner. Iniziava nel 2009 un sodalizio vincente tra il prestigioso Torneo i cui campi si affacciano sul Mar Mediterraneo, e il marchio italiano famoso per aver vestito i più grandi campioni di ...