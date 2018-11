Tecnologia | dal cyber security al blockchain | 10 professioni future

Tecnologia italiana dalla Formula Uno alle gare Endurance : Da allora tutte le Ferrari, siano esse da corsa o stradali, montano impianti frenanti Brembo, definiti da più parti i migliori al mondo. Nelle competizioni, il minimo comune denominatore che permette ...

Flotte di droni in volo per trovare gli escursionisti dispersi - la Tecnologia arriva dalle auto a guida autonoma : I droni saranno preziosi anche per la ricerca di escursionisti dispersi nelle foreste. Un’altra dimostrazione di quanto possa essere utile questa tecnologia relativamente nuova, che facendo a meno del GPS riesce a esplorare il terreno nascosto dalle chiome degli alberi di una fitta foresta. In queste situazioni, infatti, il navigatore satellitare è inservibile, e individuare escursionisti che si sono persi diventa un processo lungo e ...

Silicon Valley - la crociata contro la Tecnologia (ai bambini) passa dalle tate : A quanto pare, come dimostrano molti pentimenti eccellenti degli ultimi mesi, la Silicon Valley ha un’ossessione per gli oggetti attraverso i quali si diffonde in tutto il mondo gran parte dei propri servizi e delle proprie attività: gli smartphone, i tablet e perfino i pc. In generale, tutti i gadget digitali. Proprio un anno fa, in questo periodo, il fondatore di Napster e primo presidente di Facebook, Sean Parker, se ne usciva con un allarme ...

Il creatore di Mr Robot sulla sua nuova serie per Amazon : “Homecoming parla della paranoia suscitata dalla Tecnologia” : Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Mr Robot, era logico aspettarsi che il creatore e sceneggiatore Sam Esmail avrebbe continuato la sua carriera alzando il tiro, dedicandosi a serie sempre più ambiziose e capaci di sfidare lo spettatore. Infatti, il 2 novembre debutterà su Amazon Prime Video la prima stagione di Homecoming, che Emsail ha prodotto insieme a Julia Roberts, al suo esordio come attrice tv. Tratta dall’omonimo ...

Istituto italiano di Tecnologia - dall'Europa 10 mln di euro per gli arti bionici del futuro : Il finanziamento del Consiglio europeo della Ricerca (Erc) all'Iit, con l'Imperial college di Londra e la Medical university di Vienna, per sviluppare arti bionici da connettere direttamente al corpo

A-X-L - il film su un cane robot che fa un uso scontato dalla Tecnologia : In una discarica che sembra quelle in cui è ambientato l’episodio Metalhead di Black Mirror, in cui un cane robot di una serie che ha distrutto la razza umana dà una caccia mortale senza tregua ad una donna, il protagonista di A-X-L: Un amicizia extraordinaria trova un cane robot, di segno totalmente opposto. A-X-L (è il nome del cane) è scappato dal laboratorio dei suoi creatori, è stato ideato come arma, tuttavia è progettato per agire così ...

Nokia 7.1 : il nuovo smartphone di fascia media con Tecnologia PureDisplay - in Italia dal 15 ottobre : HMD Global, la società responsabile del rilancio del brand Nokia sul mercato smartphone, con dispositivi basati su piattaforma Android, in questi giorni è tornata a rinnovare il già ampio catalogo di terminali, con un nuovo terminale. La presentazione ufficiale è avvenuta a Londra, nel corso di una conferenza dedicata. Ma al centro della presentazione non c’è stato un nuovo dispositivo top di gamma. HMD Global ha infatti scelto di tornare ...

INFINITI Project Black S : Tecnologia ibrida dalla F1 : Come parte del suo piano di elettrificazione dei prodotti dal 2021 in poi, a Parigi INFINITI svelerà il nuovo prototipo Project Black S, mostrando come la tecnologia elettrica dual-hybrid di F1 possa essere dispiegata su una vettura stradale. Dopo lo studio di INFINITI Project Black S 2017, il nuovo prototipo elettrico ibrido illustra l’impegno del […] L'articolo INFINITI Project Black S: tecnologia ibrida dalla F1 sembra essere il ...

Errori e Tecnologia. Reportage dal festival Ars Electronica di Linz : Eravamo impazienti di vedere progetti dove il pensiero creativo, la sensibilità o la metodologia artistica, incontrandosi con la tecnologia e la scienza, fossero in grado di creare qualcosa di nuovo, ...

Bce : dal 2019 banconote da 100 e 200 euro - piu' Tecnologia e anti-truffa : Dal 2019, arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro che inizieranno a circolare alla fine del maggio del prossimo anno e che completeranno la nuova serie 'europa', gradualmente introdotta a ...