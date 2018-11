Tangenti per lavori metano | tre arresti

Bagheria - Tangenti al cimitero per un loculo e salme gettate nelle fosse : 10 arresti : Dieci persone sono state arrestate nel corso dell’operazione “Caronte”. Le indagini che hanno avuto inizio nel maggio 2017 hanno consentito di appurare l’esistenza di un’associazione per delinquere attiva nel cimitero comunale di Bagheria, alle porte di Palermo. Il gruppo avrebbe controllato l’andamento delle estumulazioni e tumulazioni.Continua a leggere

Marito indagato per Tangenti - la moglie si toglie la vita : Si è buttata nel fiume Metauro dopo aver appreso che suo Marito era stato accusato di aver preso alcune mazzette per favorire gli amici negli appalti pubbliciIl corpo ritrovato a Urbania, che galleggiava nel fiume Metauro, appartiene alla moglie di un funzionario pubblico in servizio presso l'Unione Montana Alto Metauro accusato qualche giorno fa di aver intascato tangenti per favorire gli amici negli appalti. La donna, 45 anni, era finita ...

Interpol - presidente indagato per Tangenti in Cina/ Ultime notizie - sotto protezione moglie e figlia : Cina, presidente Interpol "scomparso" indagato per tangenti: Ultime notizie, Meng Hongwei ha inviato una lettera di dimissioni all'organizzazione. Imbarazzo per Pechino.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:55:00 GMT)

Briatore indagato. «Tangenti ai funzionari del Fisco per riavere il suo yacht» : Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. La guardia di finanza ha eseguito...

