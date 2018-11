System Shock 3 | la Citadel Station sarà diversa da come la ricordiamo

X018 : Void Bastards è un nuovo interessante shooter ispirato a BioShock e System Shock 2 : Non sappiamo se si tratterà di una esclusiva di qualche tipo (per ora ci andiamo cauti) ma ciò di cui siamo certi è il fatto che Void Bastards ha attirato la nostra attenzione anche perché si basa su un'idea del development director di Bio Shock e System Shock 2, due giochi a cui questo progetto si ispira.Prima di lasciarvi al primissimo trailer ecco la descrizione del progetto: un tipo di shooter rivoluzionario ispirato a Bio Shock e System Shock ...

Il remake di System Shock si mostra in un nuovo filmato : Il remake di System Shock si mostra in un nuovo filmato tratto dall'alpha del gioco, possiamo dunque dare un'occhiata a quanto di buono è stato fatto fin ora, riporta Rockpapershotgun.Gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno annunciato che una versione alpha del gioco è finalmente disponibile per i sostenitori del progetto Kickstarter, e insieme a questa gradita notizia è stato pubblicato anche un filmato di gioco, disponibile qui di ...

Darksiders : Warmastered Edition e System Shock tra i giochi gratuiti di ottobre per gli abbonati a Twitch Prime : Anche per questo mese sono stati svelati i giochi che saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati a Twitch Prime.Come riportato su Blog.Twitch.tv, nel mese di ottobre si festeggia Halloween e per questo motivo che si è puntato su giochi più "spaventosi". A partire da ora, potrete ottenere e giocare a tutti i giochi gratuiti del mese.I giochi di ottobre sono Darksiders Warmastered Edition, SOMA, l'horror sci-fi dai creatori di Amnesia: The ...