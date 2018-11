Superbike – Svelato il calendario provvisorio della stagione 2019

sportfair

: #WorldSBK | Pubblicato il calendario provvisorio della @WorldSBK 2019 con 13 appuntamenti. - MotorSportIT : #WorldSBK | Pubblicato il calendario provvisorio della @WorldSBK 2019 con 13 appuntamenti. - Peppe16Marino : #WorldSBK | Pubblicato il calendario provvisorio della @WorldSBK 2019 con 13 appuntamenti. - MentalitaSport : Il team Red Bull Honda World Superbike ha svelato questo pomeriggio a EICMA 2018 la propria... -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) E’ statooggi ildiA qualche settimana dal termine2018 di, vinta da Jonathan Rea, è statoildel prossimo Mondiale. Si parte a febbraio dall’Australia per l’ultima tappa sempre in Qatar, ad ottobre. Ilper la: Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia) 22-24 febbraio; Chang International Circuit (Thailandia) 15-17 marzo; MotorLand Aragón (Spagna) 5-7 aprile; TT Circuit Assen (Olanda) 12-14 aprile; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Italia) 10-12 maggio; Circuito de Jerez – Ángel Nieto (Spagna) 7-9 giugno; Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ (Italia) 21-23 giugno; Donington Park (Gb) 5-7 luglio; Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo) 6-8 ...