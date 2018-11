Sul Blog delle Stelle arriva la lista dei cattivi editori | la top 5 dei giornali italiani

Simona Ercolani a TvBlog : Con Sara e Marti siamo local e global e ho in mente un progetto Sul rapporto genitori-figli : Oggi alle ore 18:50 parte su Rai Gulp la messa in onda -in chiaro- della serie televisiva Sara e Marti. Questa produzione sbarca sulla rete per ragazzi della televisione pubblica dopo l'ottimo riscontro avuto durante la prima messa in onda sulla pay tv Disney channel. Abbiamo voluto sentire Simona Ercolani che con la sua Stand by me produce la serie..Cosa significa per Stand by me Sara e Marti ? Qual è la tipicità di un prodotto come ...

Retroscena Blogo : Mai dire talk - anticipazioni Sul nuovo programma della Gialappa's Band : Salvo nuovi rinvii, inizierà giovedì 29 novembre Mai dire talk, il nuovo programma della Gialappa's Band in onda su Italia 1 in prima serata. La trasmissione sarebbe dovuta partire già la scorsa primavera, ma a causa degli imminenti impegni del trio legati ai Mondiali di calcio, è stata posticipata. Un nuovo slittamento lo ha subito di recente, stavolta per 'colpa' della decisione di Mediaset di programmare al giovedì su Canale 5 le ...

Chiara Ferragni - Forza Italia si spacca persino Sull'Ambrogino d'oro alla blogger : Continua Comazzi: 'L' imprenditrice ha contribuito a incrementare la fama della nostra città, in particolare per il settore della moda e dell' economia'. Non è dello stesso avviso però l' azzurro ...

A Klaus Davi - blogger Huffpost - il Borsellino 2018 per i doc Sulla 'ndrangheta : Klaus Davi, massmediologo e blogger Huffpost ha ricevuto il Premio nazionale Paolo Borsellino 2018. Il riconoscimento è stato fondato nel 1992 da Antonio Caponnetto. Premiato anche il giornalista di Rai 2 Daniele Piervincenzi.L'importante riconoscimento verrà assegnato anche a Marilena Natale, cronista sotto scorta, autrice di inchieste sulla camorra.La premiazione è prevista il 27 ottobre a Pescara. Daniele Piervincenzi ha ...

“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza” : ma l’articolo Sul Blog non esiste più : "Il Movimento 5 stelle ha trovato le coperture per il reddito di cittadinanza. Leggi qui!". Sono decine i post del blog di Beppe Grillo - quando ancora era l'organo ufficiale - che rimandano a un articolo che elenca tutte le risorse che sarebbero state dirottate per finanziare la madre di tutte le proposte stellate. Peccato che quel post non esista più. Così come non esistono più le coperture che il M5s definiva "certificate ...

Alberto Angela e il veto Sulla domanda Sul figlio Edoardo (VIDEO BLOGO) : Vi ricordate il curioso e improvviso exploit social di Edoardo Angela, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero, diventato virale poche settimane fa apparentemente per il solo merito di essere bello? Il figlio di Alberto Angela fa impazzire il web: "È patrimonio dell'Unesco" prosegui la letturaAlberto Angela e il veto sulla domanda sul figlio Edoardo (VIDEO BLOGO) pubblicato su ...

Massacra di botte la figlia di 2 anni del compagno. Sul suo blog per mamme scriveva : “È una benedizione” : Brianna Valenti, mommy blogger di 26 anni, è stata arrestata per aver percosso e ucciso la figlia di 2 anni del compagno, per motivi ancora in via di accertamento. Eppure sulla sua pagina online, dove era seguita da centinaia di migliaia di persone, scriveva: "Siamo qui per aiutare la gente a rafforzarsi e per ispirare. È una benedizione svegliarsi ogni giorno sentendo dei piccoli piedi che corrono lungo il corridoio".Continua a leggere

Uccide a botte la figlia di 2 anni del compagno : Sul web curava un blog per mamme : di Federica Macagnone La 'Mommy blogger' Brianna Valenti, 26enne di Grand Island, nello Stato di New York, madre di una bimba di 5 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio per aver provocato ...

Genova - Sul Blog di Grillo il progetto di un nuovo ponte Video : Beppe Grillo lancia un progetto alternativo per il ponte crollato a Genova. Non il semplice rifacimento del viadotto Morandi, ma un 'sistema di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza ...

Sul Blog di Grillo spunta un progetto del nuovo Ponte - una gabbia per non demolire : Non il semplice rifacimento del Ponte Morandi, ma un "sistema di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una 'macchina dell'abitarè che produce energia". E' questa la filosofia di un progetto dell'architetto Stefano Giavazzi, pubblicato oggi sul blog di Beppe Grillo.L'idea è di realizzare la struttura ...