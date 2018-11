Strage di Viareggio | al via l’appello | altri reati a rischio prescrizione E dal 2009

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Un processo su uno dei disastri più gravi della storia recente che rischia di perdere per strada la maggior parte deicontestati agli imputati per. E alle invocazioni dei familiari delle vittime perché questo non accada, si aggiunge la consapevolezza che la perdita di 32 vite e i danni non hanno di fatto migliorato la sicurezza. È in questo scenario che si torna in aula per l’inizio dell’appello per ladi: gli imputati sono 32 e tra loro ci sono (condannati in primo grado) vari ex manager di Ferrovie e delle altre società del gruppo (tra cui gli ex ad Mauro Moretti e Michele Mario Elia). Quali capi d’accusa cadono ine cosa resta in appello In aula avrebbe dovuto esserci anche il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. L’avvocato, già difensore di Giulio Andreotti e Raffaele Sollecito, era scesa in campo un ...