Stima danni maltempo | a Pordenone via con le richieste

Maltempo in Fvg : la Stima dei danni supera i 550 milioni : "La prima Legge di Stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite , facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro , 4 per il 2018 e 6 per il 2019 , resi ...

Maltempo : Zaia - per il Veneto il mld di euro di danni è sottoStimato : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Venezia, 12 nov - "Siamo fortemente preoccupati perché il miliardo di danni ipotizzato inizialmente è sottostimato. I danni sono tanti e il tema dei boschi ci preoccupa perché ci sono 100 mila ettari di boschi da ripulire, sistemare e piantumare, quindi è indispensabil

Maltempo - stato di emergenza in 11 Regioni : danni Stimati per oltre tre miliardi : Arrivano i primi 53,5 milioni di euro per intervenire. "Altri 200 milioni nei prossimi giorni con un mio decreto" assicura...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni ineStimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Maltempo Trentino : la richiesta di emergenza Stima i danni per 300 milioni : Ammonta complessivamente a 250/300 milioni la prima stima dei danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di Maltempo: circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e piu’ di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti. La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non ...

Maltempo - Battistoni - Forza Italia - : 'Stima dei danni e contributi dalla Ue' : Il senatore Francesco Battistoni, responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia attacca: 'Il Maltempo continua a non dare tregua ai nostri agricoltori. Si passa da serre distrutte a ...