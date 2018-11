Squalifica Higuain | ecco la decisione del Giudice Sportivo

Salvini : spero in una lunga Squalifica per Higuain : Roma, 13 nov., askanews, - 'Ero a San Siro con mio figlio e mi sono vergognato del comportamento del nostro centravanti, Gonzalo Higuain,ndr,. spero che gli diano una lunga, lunga squalifica perché ...

Milan - arriva la Squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Milan - due giornate di Squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus : Sono due le giornate di squalifica comminate all'attaccante del Milan Gonzalo Higuain dopo l'espulsione nel match contro la Juventus. L'articolo Milan, due giornate di squalifica per Higuain dopo il rosso con la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Salvini durissimo su Higuain : “Indegno - spero in una Squalifica lunga” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda dell’espulsione di Gonzalo Higuain: “Mi sono vergognato da Milanista del comportamento del nostro centravanti, Gonzalo Higuain: é stato indegno. L’esempio arriva dall’alto: se a casa i ragazzini vedono che puoi andare faccia a faccia con l’arbitro, tu campione che guadagni tanti soldi, allora tutti sentono di poter ...

Milan - Salvini su Higuain : "Spero in una Squalifica lunga - mi sono vergognato" : Salvini contro Gonzalo Higuain. Il ministro dell'Interno interviene nella conferenza stampa dopo l'ultima aggressione a un arbitro su un campo della periferia di Roma che annuncia un giro di vite ...

Salvini : “Higuain è stato indegno - merita una pesante Squalifica” : Matteo Salvini, Ministro degli interni, è intervenuto alla conferenza stampa con il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e con il Presidente nazionale dell’associazione italiana arbitri Marcello Nicchi in un evento riguardante la violenza sugli arbitri nel calcio. Salvini, noto tifoso rossonero, ha commentato l’episodio di Higuain, […] L'articolo Salvini: ...

