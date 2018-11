optimaitalia

: Spiegazioni ufficiali problemi #TIM con addebito esorbitante: nota del gestore - OptiMagazine : Spiegazioni ufficiali problemi #TIM con addebito esorbitante: nota del gestore -

(Di martedì 13 novembre 2018) ITIM per credito negativo con SIM ricaricabile dovrebbero ormai essere un lontano ricordo: le cifre detratte in modo ingiustificato ai vari clienti, in alcuni casi pari anche ad un migliaio di euro, sono state frutto di un temporaneo disallineamento dei sistemi commerciali, andato poi risolto nelle ore successive. Ne ha parlato, scusandosi, l'operatore blu, che, in merito alla questione, come riportato da 'HDblog.it', ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale, che non lascia spazio a diverse interpretazioni:"TIM desidera scusarsi per il disagio e informa che sta provvedendo a riaccreditare ai clienti coinvolti l’importo erroneamente addebitato a causa di un temporaneo disallineamento dei sistemi commerciali attualmente risolto".ITIM per credito negativo appartengono, quindi, al passato: l'impossibilità di effettuare chiamate e di navigare in rete lamentata ...