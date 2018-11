Spider-Man | Il DLC Territori contesi arriva il 20 Novembre

Stan Lee e i suoi figli : da Spider man alla Cosa - supereroi per caso : «E pensare che il primo Uomo Ragno non lo voleva nessuno». Questa frase Stan ley Martin Lieber, conosciuto nel mondo dei comics e del cinema come Stan Lee e morto ieri sera a Los Angeles a 95 anni, l’avrà pronunciata un milione di volte: nel 1963 nessuno voleva Spiderman perché l’idea era lontanissima dal topos del supereroe tutto d’un pezzo. Non un...

Input lag eccessivo per Red Dead Redemption 2? Un confronto con Spider -Man - Uncharted e altri titoli : Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) si sta rivelando uno dei videogiochi più apprezzati della storia di questo medium ma allo stesso tempo non è una produzione completamente esente da critiche.Una di quelle più diffuse tra diversi giocatori è prettamente tecnica e legata all' Input lag, alla responsività dei movimenti di Arthur Morgan. Come segnalato da Gamepur, uno sviluppatore ha deciso di analizzare proprio questo ...

Il menu di Spider-Man svela la data di uscita del secondo DLC : Il secondo DLC per Marvel's Spider-Man, "Turf Wars", ha ora una data di uscita grazie a una voce presente all'interno del menu di gioco.Come riportato da IGN, il menu di Spider-Man ora conferma che la seconda parte di The City That Never Sleeps DLC verrà pubblicata il 20 novembre su PS4.Per chi non lo sapesse, il primo capitolo di The City That Never Sleeps, "The Heist", è stato pubblicato a ottobre, mentre una terza parte è in programma per il ...