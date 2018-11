Spice Girls | 11 stadi sold out anche senza Victoria Beckham | la ' Spicemania' è

Mel C : «Quando mi spaventava tornare con le Spice Girls» : Spice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ...

Il discorso di Victoria Beckham ai People’s Choice Awards 2018 è un adorabile omaggio alle Spice Girls (video) : Il premio ricevuto da Victoria Beckham ai People's Choice Awards 2018 è stato accolto dall'ex popstar, ora stilista affermata, con un discorso pieno zeppo di riferimenti alle Spice Girls. L'ex Posh Spice, che ha deciso di non prendere parte alla reunion della band per il tour 2019 negli stadi inglesi, dopo aver fatto i migliori auguri alle Spice Girls per la nuova avventura ha voluto citare uno dei loro versi più iconici per accettare uno dei ...

Revival 90. Dopo le Spice Girls - album e tour anche per Backstreet Boys : Il nuovo trend nella musica sembra davvero incentrato sugli anni Novanta: Dopo J-Ax in concerto con l’amico ritrovato Jad e il tour-reunion (anche senza Posh Victoria) delle Spice Girls, adesso è il turno dei Backstreet Boys. La boyband, che quest’anno festeggia giusto giusto i 25 anni di carriera, ha recentemente fatto un annuncio che ha fatto la gioia dei fan. A cinque anni da In a World Like This, ottavo album studio del 2013, ...

Il tour delle Spice Girls è già un successo : aggiunte nuove date : L'effetto reunion ha funzionato. La vendita dei biglietti ha registrato il tutto esaurito: nove gli show estivi dal 31 maggio negli stadi britannici, ma senza Victoria Beckham

Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi dopo il boom di biglietti venduti in prevendita : dopo poche ore dall'apertura delle prevendite arriva l'annuncio di Nuove date delle Spice Girls per il tour 2019 negli stadi. L'enorme entusiasmo per la reunion della girl band inglese dal maggior successo commerciale di tutti i tempi è plasticamente rappresentato dal boom di biglietti venduti in prevendita su circuito Ticketmaster. Con la grande domanda di biglietti e numerosi spettacoli già dichiarati sold-out, le Spice Girls hanno ...

Tour delle Spice Girls - biglietti anche oltre 300 euro : Piovono critiche sul mini-Tour di sei date delle Spice Girls . La ragione è nel costo dei biglietti . Come spiega il Daily Mail , nella data di Londra il pacchetto Vip costerà ai fan 295 sterline, ...

Spice Girls - dopo la reunion al lavoro per promuovere il nuovo tour : dopo l'annuncio della reunion , senza Victoria, , per le Spice Girls è tempo di mettersi al lavoro per promuovere il nuovo tour nel Regno Unito. Il gruppo inizierà dall'Etihad Stadium di Manchester l'...

Spice Girls - ecco perché Victoria ha detto no alla reunion e al nuovo tour : Ci siamo: le Spice Girls , dopo la reunion , hanno finalmente annunciato il loro nuovo tour . A sei anni di distanza dall'ultimo live, in cui la formazione era al completo, le Spice Girls si ...

Victoria Beckham si unirà al tour 2019 delle Spice Girls in una data? Prima intervista alla band sulla reunion : Nonostante le ripetute smentite c'è ancora chi, tra i fan della girlband inglese più famosa di sempre, spera che Prima o poi Victoria Beckham si unirà al tour 2019 delle Spice Girls appena annunciato. Ormai affermata stilista nonché madre di quattro figli, la Beckham ha sempre dichiarato apertamente di aver appeso il microfono al chiodo molti anni fa e di non aver intenzione di esibirsi ancora. All'annuncio del tour 2019 delle Spice Girls ha ...

Spice Girls - il ritorno del girl power in musica con un tour reunion senza Victoria : Dopo il #metoo, la rivalsa delle donne riparte anche dalla musica, come si è ben visto agli MTV EMA 2018, e all’appello non potevano mancare le Spice girls, iconico gruppo che negli anni Novanta hanno riacceso il girl power con la loro femminilità grintosa, sexy, allegra e consapevole. Il profumo di una nuova reunion (dopo quella con tour del 2007 e quella temporanea per le Olimpiadi di Londra nel 2012) era nell’aria già da ...

