Speed skating | Coppa del Mondo 2018-2019 | Andrea Giovannini per la stagione del riscatto

Calendario Coppa del Mondo Speed skating 2018-2019 : date - programma - orari e streaming : Finalmente ci siamo. La stagione 2018-2019 dello speed skating sta per cominciare. Nel prossimo weekend prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, a Obihiro, che quest’anno prevede cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio, come di consueto, i Campionati italiani e gli Europei, mentre a febbraio si terranno i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : programma - orari e tv : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Speed skating: la stagione prenderà il via nel prossimo weekend dal Giappone, precisamente da Obihiro. Tra venerdì 16 e domenica 18, tra la sera e la notte italiana, tutte le gare in programma saranno visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Obihiro della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 16 novembre ore 20.00 Divisione B 500m femminili 500m ...

Speed skating - calendario stagione 2018-2019 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : La stagione 2018-2019 dello Speed skating sta per iniziare: nel fine settimana prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, che quest’anno conta cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio ecco subito Campionati italiani ed Europei, mentre a febbraio sono in programma i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata sprint, nonché quella riservata alla categoria ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Non solo mass start - punto a tutte le distanze. La delusione olimpica mi ha resa più forte” : ESCLUSIVA OA SPORT – Lacrime per un sogno svanito per un battito di ciglia e l’amarezza per ciò che poteva essere ed invece non è stato. L’avevamo lasciata così Francesca Lollobrigida, ragazza solare romana che da rotellista si è convertita in atleta dello Speed skating pista lunga sul ghiaccio. Il suo obiettivo era la medaglia a Cinque Cerchi di PyeongChang nella mass start ma quella volata beffarda, a pochi centesimi dal ...

Speed skating - Nicola Tumolero : “Non so se tornerò in gara quest’anno - devo recuperare completamente dall’infortunio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Lo avevamo lasciato con un bronzo olimpico conquistato nei 10000 metri dello Speed skating a PyeongChang 2018, in maniera del tutto inaspettata, e con il tendine tibiale della gamba destra rotto dopo uno sfortunato contatto con il compagno di squadra Riccardo Bugari, al termine della prova ad inseguimento a squadre. Un infortunio che a distanza di mesi ancora sta facendo tribolare Nicola Tumolero. Il campione europeo ...