Spazio | tra pochi giorni il lancio di ESEO | il primo satellite interamente creato da

(Di martedì 13 novembre 2018)(European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per future missioni satellitari educative. L’obiettivo della missione, nata da un’iniziativa dall’Agenzia Spaziale Europea, è quello di fornire agli studenti universitari europei la possibilità di acquisire un’esperienza sul campo diretta di un progetto spaziale attraverso tutte le sue fasi, con l’affiancamento di esperti professionisti in materia. Per, l’ESA ha collaborato con SITAEL per costruire la piattaforma satellitare e coordinare lo ...