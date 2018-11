Spazio | l' Esa lancia la PhiWeek a Frascati

Spazio : accordo ESA-Tor Vergata - collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica : L’Agenzia Spaziale Europea e l’università di Tor Vergata rafforzano la collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in ambito spaziale: firmato oggi accordo bilaterale dal professor Giuseppe Novelli, rettore dell’ateneo romano e dall’ingegner Franco Ongaro, capo del Direttorato Tecnologia Ingegneria e Qualita’ ESA-ESTEC. Le collaborazioni saranno focalizzate su alcuni specifici temi, quali ...

Con la cacciata del presidente dell'Asi la Lega si è presa lo Spazio : Roma. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di presidente Asi. E' il primo spoil system di ente di ricerca. Grazie alle migliaia di persone con ...

Spazio : Roberto Battiston “rimosso a sorpresa” dalla presidenza ASI : “Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di Presidente Asi“: lo ha scritto su Twitter Roberto Battiston, dal 2014 presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “È il primo spoil system di Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di Spazio Italiano“. L'articolo Spazio: Roberto Battiston “rimosso a ...

Spazio - ESA : il Modulo di Servizio Europeo incontra Orion : Al Kennedy Space Center della NASA, negli Stati Uniti d’America, è in programma un evento il 16 novembre che segnerà l’arrivo del primo Modulo di Servizio Europeo – la centrale elettrica che fornirà alla navicella spaziale Orion della NASA elettricità, propulsione, controllo termico, aria ed acqua. Per la prima volta, la NASA utilizzerà il sistema di costruzione europea come elemento principale per alimentare una navicella ...

Spazio - in vista Ministeriale Esa così l'Europa si prepara al futuro : I ministri Esa responsabili delle attività spaziali si sono incontrati nella capitale spagnola per la Riunione Ministeriale Intermedia - presieduta dal ministro spagnolo della Scienza, dell'...

Spazio - Ferri - Esa - : Mercurio poco conosciuto - bene BepiColombo : Darmstadt,, askanews, - "Mercurio è un Pianeta ancora pochissimo conosciuto, è difficile osservarlo da terra perché è molto vicino al sole. Solo due sonde interplanetarie l'hanno visitato fino ad ora. ...

Spazio - la sonda Esa BepiColombo verso Mercurio : Darmstadt, askanews, - Con un lancio perfetto del razzo Ariane 5 ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou, in Guiana francese, la missione del satellite euro-giapponese BepiColombo che ha ...

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...

Spazio - ESA : lo Spazio riguarda tutti - ecco l’iniziativa European Space Talks : “Lo spazio riguarda tutti. Contribuisce alle nostre vite di ogni giorno e può aiutare a risolvere alcune delle grandi più sfide dell’umanità. Scoprite di più, e come lo spazio vi tocca, con l’iniziativa European Space Talks“: è l’invito dell’Agenzia Spaziale Europea. “Probabilmente utilizzate lo spazio senza neanche rendervene conto. Che sia il vostro telefono cellulare, il vostro sistema di navigazione ...

Spazio - l'Europa va su Mercurio con la sonda Esa "Bepi Colombo" : Questo pacchetto è fondamentale perché non solo ognuno di questi strumenti farà la sua scienza ma si potrà fare una scienza integrata".Il gruppo Leonardo-Finmeccanica, tramite Thales Alenia Space ha ...

Spazio : l’ESA celebra l’astronauta Parmitano con una gigantografia della Sicilia : L’Agenzia Spaziale Europa ha donato una gigantografia della Sicilia ripresa dallo Spazio, dalla Stazione Spaziale Internazionale all’astronauta Luca Parmitano nel giorno del suo 38° compleanno: la consegna è avvenuta oggi nel corso della cerimonia a Esa-Esrin di Frascati in cui è stato svelato il logo ed il nome della sua prossima missione Beyond, “Oltre” in italiano, che Parmitano porterà in orbita a meglio 2019. A ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...