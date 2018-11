Spari contro una casa durante una battuta di caccia

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi diSpari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...

Tony Colombo - Spari contro la sua casa discografica : forse una vendetta per la love story con la vedova del boss : Almeno dieci colpi di pistola contro la sede della casa discografica del cantautore neomelodico Tony Colombo. Un agguato in pieno stile camorristico messo a segno giovedì 1 novembre, al tramonto, a Secondigliano (Napoli). Il tutto a poco più di una settimana dall’omicidio di Francesco Climeni, il 55enne legato al clan Licciardi ucciso mentre saliva a bordo della sua Smart al Rione Berlingieri. Ma la spedizione punitiva messa a segno a ...

Spari contro parcheggiatori - un arresto : 11.45 E' stato arrestato dai carabinieri il presunto autore della 'stesa', azione armata con l'esplosione di colpi di pistola a scopo intimidatorio, avvenuta in via Chiatamone l'8 aprile scorso a Napoli. Il raid contro parcheggiatori abusivi dopo che uno scooter lasciato in loro custodia, era stato rubato. La compagnia carabinieri di Napoli Centro ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un indagato ...

Spari - vendetta contro parcheggiatori : ANSA, - NAPOLI, 31 OTT - Subito dopo il fatto si era ipotizzata un'altra 'stesa' , Spari all'impazzata di gang dei clan a scopo intimidatorio, . E del resto quel raid aveva provocato scene di panico ...

Raffica di Spari contro casa - per l'avvocatessa scatta la protezione : Disposte misure di protezione nei confronti dell'avvocatessa vittima di un attentato ad Acerra. La sua abitazione centrata da tre colpi di pistola tre notti fa sarà sorvegliata più volte nel corso ...

Spari contro la casa di un?avvocatessa paura nel Napoletano : Una tragedia sfiorata. E un giallo tutto da chiarire. L?altra notte sono stati esplosi tre colpi di pistola ad Acerra, all?indirizzo dell?appartamento di un?avvocatessa. Uno...

Napoli - Spari contro casa : un ferito : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati in serata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via ...

Miano - Spari contro una pasticceria : NAPOLI. Otto colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 4 e 30 di oggi in via Comunale Vecchia a Miano. Nel mirino dei pistoleri un bar pstticceria da poco aperto, il cui titolare ha raccontato ...

Spari contro i migranti a Castelfranco Emilia - da Nord a Sud è l’emergenza del colpire il diverso : Ci stiamo forse scoprendo un popolo razzista? A chi, o più propriamente a cosa, dobbiamo ascrivere il crescendo di azioni violente (Spari ed intimidazioni) dirette verso i migranti che hanno portato Mattarella a parlare di “Far west”. Solo ieri, vicino a casa mia, Castelfranco Emilia, in due sparano con un’arma ad aria compressa ad un pakistano e poi esultano. Basta un’occhiata per capire che non si tratta di una neo ventata di ...

Bergamo - Spari in casa contro una donna di 53 anni : grave - l'aggressore è in fuga : Questa mattina in una frazione di Scanzorosciate. Colpita due volte, ora è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII

Napoli - Spari a Forcella contro un centro scommesse : ferito un 13enne - : accaduto mercoledì sera in via Pietro Colletta, nel centro storico della città. Si ipotizza un raid estorsivo o una "stesa", un'azione intimidatoria tra clan. Il ragazzino è stato colpito da una ...