Spaccio di droga nella provincia | condannati nove pregiudicati | cade l' accusa di

Molise - Spaccio droga in carcere : arresti : 6.30 Operazione antidroga in Molise, Abruzzo e Lazio dei Carabinieri di Campobasso e della Polizia Penitenziaria di Larino. Arrestate sette persone di cui tre di nazionalità italiana e quattro di etnia rom per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato. Alcuni detenuti per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, da spacciare all'interno del carcere di Larino, si facevano portare la droga da complici o familiari che ...

Milano : Spaccio di droga al quartiere San Siro - 18 misure cautelari : Milano, 8 nov. (AdnKronos) - La squadra mobile della Questura di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano, nei confronti di 18 persone, tutti cittadini italiani, ritenuti a vario titolo partecipanti o comunque collegati a un'associazione a delinquere per l

Marco Sau - arrestato il fratello : accusato di Spaccio di droga e di detenzione di armi illegali : Davide Sau , fratello dell'attaccante del Cagliari Marco, è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 6 novembre, dalla polizia del capoluogo sardo con l'accusa di essere complice di una banda di ...

Battipaglia - contrasto allo Spaccio di droga : in manette 19enne : Battipaglia. Prosegue l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti pesanti e leggere svolta dalla Polizia di Stato a Battipaglia e nei Comuni limitrofi, nell'ambito dei ...

Maxi operazione dei carabinieri : 22 arresti per detenzione e Spaccio di droga. Fermato anche un presidente di una squadra di calcio [NOME e DETTAGLI] : I carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno sgominato un’organizzazione composta da albanesi e italiani dediti al traffico di droga. Tra i 22 arrestati anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. Dopo una perquisizione le forze dell’ordine hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni. L’operazione ha consentito di ...

Bari - lotta 'senza quartiere' allo Spaccio di droga : 4 pusher in manette : Ieri sera in viale Japigia, a Bari, presso le case popolari gruppo 5, i Carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno arrestato il 36enne M.B., residente in zona Enziteto, sorpreso a bordo di ...

Trento : Spaccio di droga - sei arresti : 6.55 Dalle prime ore dell'alba,i Carabinieri del comando provinciale di Trento stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 6 persone,prevalentemente di origine magrebina,tutte orbitanti tra il centro storico di Trento e le province di Verona e Brescia, ritenute responsabili dello smercio al dettaglio di cocaina ed eroina. Un italiano invece è accusato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Milano : Spaccio di droga - polizia arresta tre persone : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Un cittadino ghanese di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso in zona Bastioni di Porta Venezia mentre cedeva a due ragazzi circa tre grammi di marijuan

Operazione carabinieri contro Spaccio - arrestato 36enne - confiscata droga per 50mila euro : Chieti - Un colpo allo spaccio di droga alla vigilia del lungo ponte di Ognissanti ma anche indagini che partono dal ritrovamento nei giorni scorsi, in un'abitazione di Chieti Scalo, di un 'libro mastro' contenente i nomi di acquirenti di droga nell'ambito del potenziamento delle attività in ambiente universitario. È il doppio binario sul quale stanno procedendo i carabinieri di Chieti. Ieri i militari del Nucleo ...

Campobasso. Piazze di Spaccio di droga : eseguiti 22 arresti : Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Campobasso. I militari dell’Arma hanno eseguito tra Molise, Puglia e Campania 22 misure cautelari.

Spaccio di droga con pusher e acquirenti minorenni : 20 indagati : BRINDISI - Cocaina, marijuana e hashish tra Brindisi, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Martina Franca, attraverso una rete di pusher, alcuni dei quali minorenni. Così come minori sarebbero ...

Roma : arrestato 34enne per detenzione droga a fini Spaccio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno arrestato un 34enne albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i Carabinieri fermavano l’uomo a bordo di un veicolo e, durante gli accertamenti sui documenti di guida e del mezzo, venivano insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto. I Carabinieri hanno cosi’ ...

