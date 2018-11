Sovrasfruttamento sardine e acciughe nell’Adriatico | il Wwf | “Il Parlamento Europeo vota

meteoweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Con il voto di oggi sul Piano di gestione della pesca per l’Adriatico, ilha perso l’opportunità di aiutare gli stock ittici di quest’area a riprendersi da una pesca eccessiva, mancando quindi l’opportunità di garantire un futuro sostenibile per la regione più sovrasfruttata del mondo. Il WWF invita la Commissione europea a ritirare la sua proposta originaria e presentare un nuovo piano di gestione. Al termine di un ciclo di negoziazioni di un anno, ilhato per mantenere, in un’area che comprende le acque di Italia, Croazia e Slovenia, un modello di gestione della pesca che non modifica lo status – quo, nonostante la pesca in Adriatico sia in grave crisi. Il Piano prevede una magra riduzione del 4% delle catture ditra il 2020 e il 2022; un valore di riduzione addirittura inferiore rispetto a quello del 5% adottato un ...