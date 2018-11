Sonno | dormire poco da bambini porta a uno stile di vita poco salutare

Salute : ecco di quante ore di Sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere - ma attenzione a non dormire troppo : Gli studi sulle ore di sonno necessarie al nostro organismo per rigenerarsi sono tanti e in genere anche abbastanza concordi: dormire 7-8 ore a notte sarebbe l’ideale. A questa conclusione sono giunti i ricercatori della Western University, che hanno però lanciato un nuovo allarme: dormire troppo fa male tanto quanto dormire troppo poco. I ricercatori del Brain and Mind Institute della Western University in Canada, hanno portato a termine ...

7-8 ore di Sonno a notte sono la quantità ottimale per la salute : ecco gli effetti sul cervello e sulle abilità cognitive del dormire troppo o troppo poco : I neuroscienziati del Brain and Mind Institute della Western University hanno condotto lo studio sul sonno più grande del mondo per catturare le vere abitudini delle persone su un processo così importante per il nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista SLEEP, è stato lanciato nel 2017 ed entro pochi giorni oltre 40.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato all’indagine scientifica online, che includeva un questionario ...

Insonnia? Per dormire bene segui la regola del «solo sesso e Sonno» : A suggerirlo è la psicologa Claire Johnson nel suo nuovo manuale " Curarsi con i sogni " , dedicato alla scoperta del mondo onirico. Nella mezz'ora prima di addormentarti, abbassa le luci e smetti di ...